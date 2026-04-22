Директор мен бухгалтер "бизнесі": 10 жыл бойы жалақыны жымқырғандар жазасыз қалмады
Бюджет қаражатын жымқырғаны үшін жаза күшейтілді.
Қызылорда облысында мемлекеттік мекеме қызметкерлерімен ұйымдастырылған бюджет қаражатын ұзақ жылдар бойы жымқыру схемасы әшкереленді.
Сот анықтағандай, ауылдық клубтың бухгалтері мекеме директорымен бірлесіп, қызметтік өкілеттігін пайдалану арқылы жүйелі түрде 10 жылдай бюджет қаражатын жымқырып отырған.
Қылмыстық әрекет жұмысшыларға жалақыны артық мөлшерде аударып, кейін түрлі сылтаулармен (қате есептеу, шоттың бұғатталуы және т.б.) сол қаражатты кері қайтарып алу арқылы жүзеге асырылған. Бұл ретте, қызметкерлердің көпшілігі басшылықтың заңсыз әрекеттерінен бейхабар болған.
Олар 36 млн теңге жымқырған, сол үшін сот оларға 7 жылға бас бостандығынан айыру жазасын тағайындаған. Сот бухгалтерге «Қазақстан Республикасы Конституциясының отыз жылдығына байланысты рақымшылық жасау туралы» 2025 жылғы 23 маусымдағы Заңның 3-бабы 3-тармағының 1-тармақшасын қолданып, жазаны 1/3 бөлігіне қысқартып, 4 жыл 8 ай мерзімге бас бостандығынан айыру жазасын белгілеген, - деп хабарлады Бас прокуратураның баспасөз қызметі.
Алайда сот актілерінің заңдылығын тексеру барысында рақымшылық заңының дұрыс қолданылмағаны анықталды.
Осы санаттағы істер бойынша аталған Заңның 3-бабы 5-тармағының арнайы нормасы ғана қолданылуға тиіс.
Бас прокуратураның наразылығы бойынша Қылмыстық істер жөніндегі кассациялық сот апелляциялық инстанцияның қаулысын өзгертті. Бухгалтердің жаза мөлшері 5 жыл 7 айға бас бостандығынан айыруға ұлғайтылды, - делінген хабарламада.
Еске салайық, бұған дейін Петропавлда мемлекеттен 2 млрд теңге жымқырған шенеунік қамауға алынды.
