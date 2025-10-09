Қазақстанның соңғы жаңалықтары
Басты жаңалықтар

Димаштың Мексикадағы концертіне билеттер небәрі 8 минутта сатылып кетті

Бүгiн, 10:45
146
Бөлісу:
Instagram/kudaibergenov.dimash
Фото: Instagram/kudaibergenov.dimash

Әлемге танымал қазақстандық әнші Димаш Құдайбергеннің жақында Мексикада концерті өтеді. Көпшіліктің сүйікті әншісіне айналған оның жаңа елде өнер көрсетуі әрдайым жанкүйерлерін қуантады. Бұл жолы концертке билеттер сату науқаны бұрын-соңды болмаған рекорд орнатты, деп хабарлайды BAQ.KZ тілшісі.

Бұл туралы Димаштың өзі әлеуметтік желідегі парақшасында хабарлады. Әнші Instagram-да алдағы концерті туралы сол елдің тілінде, яғни испанша жазба жариялады.

Репетиция аяқталды. Жарық сөнеді… Сол сәттегі сезімім – тек шексіз алғыс. Алғашқы концерттің билеттері небәрі 40 минутта сатылып кетті. Біз қосымша концерт қостық – ол бар болғаны 8 минутта сатылды. Мексика, сен менің барлық арманымнан асып түстің. Сіздердің өтініштеріңіз бойынша ертеңнен кейін жаңа аренада тағы да кездесеміз. Бұл жай ғана концерт емес… бұл – дыбыспен, жарықпен және махаббатпен жазылған ортақ тарихымыз. Энергияларыңызға, сенімдеріңізге және шексіз сүйіспеншіліктеріңізге рахмет. Рахмет саған, Мексика, - деп ризашылығын білдірді Димаш.

Еске салсақ, бұған дейін Димаш Құдайберген Нью-Йорк төрінде жеке концертін өткізді. Белгілі болғандай, оның сол Нью-Йорктегі концерті туралы деректі фильм шығады.

Жазылыңыз telegram - ға
Қысқа да нұсқа. Жазылыңыз telegram - ға
Алдыңғы жаңалық
Жамбылда ең төменгі зейнетақы мөлшерімен келіспеген зейнеткер сотта жеңіп шықты
Келесі жаңалық
Еңбек вице-министрі айына қанша қаржы жұмсайтынын ашық айтты
Өзгелердің жаңалығы