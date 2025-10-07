Димаштың Нью-Йорктегі концерті туралы деректі фильм шығады

Бұл туралы әлем жұлдызы Димаш Құдайберген әлеуметтік желідегі парақшасында жариялады, деп хабарлайды BAQ.KZ тілшісі.
Димаш Құдайберген Нью-Йорктегі Madison Square Garden аренасында жеке концертін өткізді.
Мыңдаған жүрек. Бір тыныс. Бұл түн тарихта да, менің жанымда да мәңгі қалады. Бұл арманды менімен бірге бөліскендердің бәріне рақмет! Менің командам, музыканттар, көрермендер және осы сапарға сенген барша жанға алғыс айтамын! Музыка бізді біріктірді. Қазақстаннан Америкаға дейін, жүректен жүрекке, жаннан жанға. Осы концерт туралы деректі фильм түсірілді. Бұл сапар, сәттер және бірге сезінген қуат туралы. Жақында...,-деп жазды Димаш Құдайберген.
Айта кетейік, Димаш – Madison Square Garden аренасында концерт берген алғашқы қазақ әншісі.