Әлем жұртын таңдай қақтырған дауыс иесі Димаш Құдайберген Нью-Йорк төрінде жеке концертін өткізді, деп хабарлайды BAQ.KZ тілшісі.
5 қазанда Нью-Йорктің аңызға айналған сахнасы — Madison Square Garden-де Димаштың "Stranger" атты жеке концерті өтті.
Димаш Құдайберген ТМД елдері бойынша Madison Square Garden-де концертін өткізген алғашқы қазақстандық әртіс атанды. Концертте ине шаншар жер болмады. Зал көрерменге лық толды.
Балалардың барлығына құтты болсын айтып келе жатырмын. Бұл деген өте тарихи сәт. Madison Square Garden сахнасына шығайын деп тұр. Бәріңе құтты болсын, сәттілік тілеймін. ТМД елдері бойынша шығып тұрған алғашқы әртіс деп айтып жатыр Димашты. Өте қуаныштымыз, - деп ақжарма тілегін айтты Света Айтбаева концерт басталар алдында.