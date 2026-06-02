Димаш Құдайбергеннің жаңа жеке концерттік туры басталады
"DimashAli" шығармашылық орталығы турдың алғашқы күндері туралы мәліметті ұсынды.
Бүгiн 2026, 03:41
158Фото: instagram.com/kudaibergenov.dimash
"DimashAli" шығармашылық орталығы Димаш Құдайбергеннің жаңа жеке концерттік турының басталатынын мәлімдеді.
Концерттік кесте толықтырылып отырады, ал жақын арада жаңа қалалар мен концерт күндері жарияланады. Сондай-ақ, жаңа турдың алғашқы концерті өтетін қала туралы ақпаратты да жақын уақытта бөлісеміз, – делінген хабарламада.
Сурет: dimashnews.com
18.10.2026 — Краков, Польша
24.10.2026 — Дюссельдорф, Германия
30.10.2026 — Мадрид, Испания
11.11.2026 — Мерида, Мексика
14.11.2026 — Монтеррей, Мексика
17.11.2026 — Гвадалахара, Мексика
19.11.2026 — Мехико, Мексика
20.11.2026 — Мехико, Мексика
22.11.2026 — Богота, Колумбия
24.11.2026 — Сантьяго, Чили
