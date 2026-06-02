Димаш Құдайбергеннің жаңа жеке концерттік туры басталады

"DimashAli" шығармашылық орталығы турдың алғашқы күндері туралы мәліметті ұсынды.

Фото: instagram.com/kudaibergenov.dimash
"DimashAli" шығармашылық орталығы Димаш Құдайбергеннің жаңа жеке концерттік турының басталатынын мәлімдеді.

Концерттік кесте толықтырылып отырады, ал жақын арада жаңа қалалар мен концерт күндері жарияланады. Сондай-ақ, жаңа турдың алғашқы концерті өтетін қала туралы ақпаратты да жақын уақытта бөлісеміз, – делінген хабарламада.

Сурет: dimashnews.com

18.10.2026 — Краков, Польша

24.10.2026 — Дюссельдорф, Германия

30.10.2026 — Мадрид, Испания

11.11.2026 — Мерида, Мексика

14.11.2026 — Монтеррей, Мексика

17.11.2026 — Гвадалахара, Мексика

19.11.2026 — Мехико, Мексика

20.11.2026 — Мехико, Мексика

22.11.2026 — Богота, Колумбия

24.11.2026 — Сантьяго, Чили

