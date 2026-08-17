Депозиттердің өсу қарқыны: Қазақстандықтардың салымдары 24 триллион теңгеге жақындады
Қазақстандықтардың депозиттерінде шамамен 24 триллион теңге жиналды.
Шілде айының қорытындысы бойынша ұлттық валютадағы жеке тұлғалардың депозиттерінің көлемі 23,999 триллион теңгеге жетті. Бір ай бұрын бұл көрсеткіш 23,540 триллион теңге болатын.
Осылайша, тек шілде айының өзінде халықтың теңгедегі салымдары шамамен 458,6 миллиард теңгеге немесе 2%-ға жуық өсті.
Бұл ретте жеке тұлғалардың валюталық депозиттерінің көлемі, керісінше, 4,027 триллионнан 3,941 триллион теңгеге дейін азайды. Төмендеу шамамен 86 миллиард теңгені құрады.
Бизнес те теңгедегі депозиттерді ұлғайтуда
Мұндай динамика компаниялардың арасында да байқалады. Бейрезидент емес заңды тұлғалардың теңгедегі депозиттерінің көлемі шілде айында 16,700 триллионнан 17,160 триллион теңгеге дейін өсті.
Бір айдағы өсім шамамен 460,3 миллиард теңгені құрады.
Нәтижесінде шілде айының соңына қарай ұлттық валютадағы депозиттердің жалпы көлемі 41,159 триллион теңгеге жетіп, бір айда шамамен 919 миллиард теңгеге ұлғайды.
Негізгі көрсеткіштер
Жалпы алғанда, Ұлттық банктің мәліметінше, ұлттық және шетел валютасындағы қаражатты қоса алғанда, Қазақстандағы депозиттердің жалпы көлемі шілде айының соңында 50,902 триллион теңгені құрады.
Бұл ретте теңгедегі салымдарға ақша ағынының қарқыны маусым айымен салыстырғанда баяулады. Ол кезде өсім жеке тұлғалар бойынша шамамен 935 миллиард теңгені, ал заңды тұлғалар бойынша 967 миллиард теңгені құраған болатын.
Еске салайық, бұған дейін Қазақстан банктері сыйақы мөлшерлемелерін өзгерте бастағаны хабарланды.
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