Денсаулық сақтау министрлігі оқушылардың дұрыс тамақтануының маңызын айтты
Денсаулық сақтау министрлігі балалардың белсенді өсуі мен дамуы үшін дұрыс тамақтанудың маңызды екенін мәлімдеді. Ведомство оқушылардың ас мәзірін қалай ұйымдастыру керектігін түсіндірді, деп хабарлайды BAQ.KZ.
Министрлікте атап өткендей, толыққанды әрі теңгерімді тамақтану баланың күні бойы энергиясын, назарын шоғырландыру қабілетін және еңбек өнімділігін қолдауға көмектеседі.
Оқушы рационында нені ескеру маңызды?
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көкөністер мен жемістерді көбірек қолдану;
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сүт және қышқыл сүт өнімдері;
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ақуыз көздері - ет, балық, жұмыртқа және бұршақ дақылдары;
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тұтас дәнді өнімдер;
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жеткілікті мөлшерде су ішу.
Сонымен қатар ведомство қант, тұз бен қаныққан майлар мөлшері жоғары өнімдерді, сондай-ақ тәтті газдалған сусындар мен өте өңделген өнімдерді жиі тұтынуды шектеу қажет екенін хабарлады.
Сондай-ақ баланың не жейтіні ғана емес, қалай жейтіні де маңызды.
Денсаулық сақтау министрлігі тұрақты тамақтану режимі, дастархан басындағы тыныш жағдай және ата-ананың жеке үлгісі пайдалы әдеттерді қалыптастыруға көмектесетінін атап өтті.
Еске салайық, бұған дейін Қазақстанда 400 мыңнан астам бала материалдық және әлеуметтік көмекпен қамтылатыны хабарланды.
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