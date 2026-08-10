Демалыс күндері партиялар ауыл дәрігерлерімен, аграрлармен және кәсіпкерлермен кездесті
Демалыс күндері партиялар тұрғындармен және еңбек ұжымдарымен кездесулерін жалғастырып, форумдар мен тақырыптық іс-шаралар өткізді.
Талқылау барысында ауыл медицинасы, агросектор, экология, бизнесті қолдау, инклюзия және салық саясаты мәселелері көтерілді. 8-9 тамызда партиялар өткізген іс-шараларға тоқтала кетсек.
Шымкентте «Әділет» партиясының төрағасы Айбек Дәдебай сайлауалды бағдарламаның «Заң және тәртіп» блогы туралы айтып берді. Ол сондай-ақ Қазақстанның зайырлы мемлекет екенін және жаңа Конституцияның ережелері ешкімді бөліп-жармай, барлығы үшін міндетті екеніне тоқталды. Оның айтуынша, қоғамға елдің заңнамасы мен дәстүрлеріне қайшы келетін көзқарастарды таңуға жасалған әрекеттер құқықтық баға алуы тиіс. Сондай-ақ сөз барысында дәстүрлі отбасылық құндылықтарды қорғау тақырыбы қозғалды.
Партия сайлаушыларды Құрылтай депутаттығына кандидаттармен таныстыруды да жалғастырды. Динара Зәкиева балалар мен отбасылардың құқықтарын қорғау саласындағы жұмысы туралы айтып берді, Айжан Аймағанова кәсіби заңгерлік тәжірибесіне тоқталды. Ульяна Ашимова өз сөзінде сайлауға қатысу аясындағы басымдықтарын таныстырды. Кандидат Лаура Қарабасова QASQAZHOL YouTube арнасына берген сұхбатында жастарды қоғамдық процестерге тарту және жас мамандардың өз өңірлерінде қалып, жұмыс істеуіне мүмкіндік беру туралы пікір білдірді.
Астанада Кемал Ататүрік атындағы саябақта Жалпыұлттық социал-демократиялық партия Kazakhstan Inclusive Forum 2026 отбасылық форумын өткізді. Партияның мәліметінше, іс-шараға жүздеген адам – мүгедектігі және аутизмі бар балаларды тәрбиелеп отырған отбасылар, сарапшылар, партия белсенділері және ҮЕҰ өкілдері қатысты. Баяндамалармен партия төрағасы Асхат Рахимжанов, сондай-ақ кандидаттар Нурия Балтабайқызы, Ажар Сағандықова, Талғат Татиков және Наурыз Сайлаубай сөз сөйледі. Форум қорытындысы бойынша партия әлеуметтік қорғау жөніндегі сайлауалды блогына енгізуді жоспарлап отырған ұсыныстар әзірленетінін хабарлады.
«Байтақ» партиясының эко-караваны Алматыға жетіп, оны қалалық филиал өкілдері мен партия төрағасы Азаматхан Әміртаев қарсы алды. Іс-шара экологиялық көлік пен қаланың экологиясы мәселелеріне арналды. Ақмола облысында партия кәмелетке толмағандарға әлеуметтік-құқықтық және психологиялық қолдау көрсету орталығында кездесу өткізіп, қиын өмірлік жағдайға тап болған балаларды қорғау мәселелерін талқылады. Жетісу облысының Көксу ауданында партия өкілдері Мұқыр ауылдық округінің тұрғындарымен кездескеннен кейін жергілікті қоқыс полигонында қалдықтарды жинау және сақтау жағдайымен танысты.
Астанада Қазақстанның Халық партиясы қалалық велоспорт федерациясының жаттықтырушыларының қатысуымен балалар мен ересектерге арналған веложаттығу өткізді. Семейде Құрылысшылар күніне орай кандидаттар силикат кірпіш өндіретін «Силикат» ЖШС кәсіпорнына барып, еңбек ұжымымен кездесуде отандық құрылыс материалдарын өндірушілерді қолдау, еңбекақы төлеу және өндірістегі қауіпсіздік мәселелерін талқылады. Партия параспорт саласындағы жұмыстың жалғасып жатқанын да хабарлады. Партияның мәліметінше, Қазақстанның паратриатлон және сурдотриатлон бойынша ұлттық құрамаларын жасақтау басталды. Бұдан бөлек, Алматыда «Ақылға қонымды бөгет» («Дамба здравого смысла») акциясы өтті. Оның аясында кандидаттар, волонтерлер мен спортшылар Медеуге көтеріліп, сайлауалды бағдарлама туралы ақпарат берілген брифинг ұйымдастырылды.
«Ауыл» партиясы өңірлерде еңбек ұжымдарымен және кәсіби ұжымдармен бірқатар кездесу өткізді. Шығыс Қазақстан облысында партия төрағасы Қайрат Айтуғанов кандидаттармен бірге «Майлы дақылдардың тәжірибелік шаруашылығы» ЖШС ұжымымен кездесіп, аграрлық ғылым мен тұқым шаруашылығын дамыту мәселесін талқылады. Ақмола облысында кандидаттар Қорғалжын ауылының ауруханасындағы медицина ұжымымен ауыл медицинасының сапасы туралы сөйлесті. Ал Ақтөбе облысында партия төрағасының бірінші орынбасары Серік Егизбаев «Жансая» шаруа қожалығының ұжымымен өсімдік шаруашылығы мен мал шаруашылығы мәселелері бойынша кездесті.
«Ақ жол» партиясы өңірлердегі жұмысын жалғастырып, еңбек ұжымдарымен және жергілікті тұрғындармен кездесті. «Евраз Каспиан Сталь» зауытында партия өкілдері еңбек ұжымымен кездесіп, сайлау жүйесін дамыту жөніндегі ұсыныстарын таныстырды. Олардың қатарында сайлау учаскелеріндегі бейнебақылау және сайлаушыларды электронды сәйкестендіру бар.
Партия өкілдері Respublica партиясын да сынға алды. Кандидат Юрий Ли сауда желілері үшін салық мөлшерлемесін отандық тауарлардың үлесіне қарай белгілеу бөлшек сауда компанияларының шығындарын арттырып, бағаға әсер етуі мүмкін екенін айтты. Ол Сауда желілері одағының сөрелердегі отандық өнімнің үлесіне қатысты деректерін келтірді. Кандидат Асылхан Қожахметов «Ақ жол» партиясының Салық кодексіне ашық түрде қарсы шыққанын мәлімдеді.
Respublica партиясы оңтүстік өңірлердегі кездесулер сериясын аяқтап, батыс облыстардағы жұмысқа кірісті. Алматыда партия жақтастарының оныншы өңірлік форумы өтті. Науқан басталғалы мұндай кездесулер еліміздің он өңірінде ұйымдастырылған. Форумда партия төрағасы Айдарбек Ходжаназаров, тең төрағалар Сырымбек Тау, Динара Шүкіжанова, Қуаныш Шонбай, Максим Барышев және Бейбіт Әлібеков сөз сөйледі. Олар партияның Мәжілістегі фракциясының заңнамалық бастамаларын еске салып, кәсіпкерлікті қолдау жөніндегі бағдарламаның бағыттарын таныстырды.
8-9 тамызда партиялар сайлауалды күн тәртібінің түрлі бағыттары бойынша іс-шаралар өткізді. Бірі өңірлердегі кездесулер мен кәсіби ұжымдармен жұмысқа басымдық берсе, енді бірі жақтастарын ірі форумдар мен тақырыптық іс-шараларға жинады. Сонымен қатар науқан біртіндеп мазмұнды сипат алып келеді: партиялар өз ұсыныстарын таныстырып қана қоймай, бәсекелестерінің бастамаларына да жария түрде баға бере бастады.
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