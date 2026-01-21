Давос форумы: Залға сыймағандар Трамптың сөзін сыртта тыңдауға жиналды

АҚШ президенті Дональд Трамп Давоста өтіп жатқан Дүниежүзілік экономикалық форумда өз сөзін бастады, деп хабарлайды BAQ.KZ ВВС-ге сілтеме жасап.
Трамп сөз сөйлеп жатқан зал лық толы. Ішке кіре алмаған жүздеген адам АҚШ президентінің сөзін тыңдау үшін үлкен мониторлардың маңына жиналды.
Бұл баяндаманы әлемнің түкпір-түкпірінде тағатсыздана әрі алаңдаушылықпен күтті. Себебі Трамптың не айтатыны халықаралық қауіпсіздік пен жаһандық экономикаға тікелей әсер етеді.
Президент өз сөзінде Данияның Гренландияға уәде еткен қаржысын жұмсамай отырғанын айтты.
Бұл алып аумақты, осы орасан зор мұз құрлығын қорғап, дамытуға және жақсартуға тек АҚШ-тың ғана күші жетеді, — деді ол.
Оның айтуынша, дәл осы себепті ол аталған елді сатып алу мәселесі бойынша «жедел келіссөздерге» ұмтылып отыр.
Мен Гренландияны сатып алу жөнінде шұғыл келіссөздер жүргізуге қол жеткізіп жатырмын, — деп мәлімдеді Дональд Трамп.
Трамп «бақылаусыз миграцияны», сондай-ақ бюджет пен сауда балансының рекордтық тапшылығын еске салды.
Әлеміміздің бір бөлігі көз алдымызда қирап жатыр, ал көшбасшылар ештеңе істеп отырған жоқ», — дейді АҚШ президенті.
Еске салсақ, бұған дейін Трамп "АҚШ-та ешкім білмейтін "керемет қару" бар" деп мәлімдеген еді.