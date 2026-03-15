Дауыс беру учаскесіне келген отбасыға арнайы сыйлық табысталды
Отбасылық құндылықтарды дәріптеп, азаматтық белсенділік танытқан бұл отбасыға сыйлық табысталды.
Бүгiн 2026, 10:17
Астанадағы №300 референдум учаскесінде дауыс беруге келген бір отбасы өскелең ұрпаққа үлгі көрсеткені үшін арнайы сыйлықпен марапатталды, деп хабарлайды BAQ.KZ тілшісі.
Балаларын ертіп келген қала тұрғыны мұндай маңызды күннің мәнін балаларға түсіндіру әр ата-ананың міндеті екенін айтты.
Балаларымызға бүгінгі күннің маңызын осылай түсіндіруіміз керек деп ойлаймын. Бұл – біздің міндетіміз. Сондықтан осындай маңызды күні балаларымызды алып келіп, оларға үлгі болсын деп, өз дауысымызды бердік, - дейді қала тұрғыны.
Ал №300 референдум учаскесінің төрағасы отбасылық құндылықтарды дәріптеп, азаматтық белсенділік танытқан бұл отбасыға алғыс білдіріп, арнайы сыйлық табыстады.
Ең оқылған:
- Трамп Иранмен соғыстың қашан аяқталатынын айтты
- Иран бір ғана азиялық елдің кемелеріне Ормуз бұғазы арқылы өтуге рұқсат берді
- Маңғыстау облысында қыз алып қашқандарға үкім шықты
- Түрмеден – ауруханаға: Бразилияның бұрынғы президенті Жаир Болсонаро ауыр халде
- МАГАТЭ Иранда ядролық қарудың жоқ екенін растай алмай отыр