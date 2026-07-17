  • Мұқаба
  • Жаңалықтар
  • Дастан Сәтпаев пен ByDastann Халықаралық волонтерлер жылының жаһандық амбассадорлары атанды

Дастан Сәтпаев пен ByDastann Халықаралық волонтерлер жылының жаһандық амбассадорлары атанды

Олар Халықаралық волонтерлер жылы аясында еріктілік құндылықтарын әлемдік деңгейде насихаттайды.

17 Шілде 2026, 06:37
АВТОР
Қысқа да нұсқа. Жазылыңыз telegram - ға
Мәдениет және ақпарат министрлігі 17 Шілде 2026, 06:37
17 Шілде 2026, 06:37
119
Фото: Мәдениет және ақпарат министрлігі
Еліміздің танымал футболшысы, «Челси» клубының ойыншысы Дастан Сәтпаев пен белгілі тревел-блогер Дастан Мұхамедрахым (ByDastann) Халықаралық волонтерлер жылының жаһандық амбассадорлары атанды.

Бұл туралы Мәдениет және ақпарат министрлігінің баспасөз қызметі мәлімдеді.

2026 жылды БҰҰ Бас Ассамблеясы Қазақстан Президенті Қасым-Жомарт Тоқаевтың бастамасымен тұрақты даму мақсатындағы Халықаралық волонтерлер жылы деп жариялады. Айтулы бастама халықаралық қауымдастық тарапынан кең қолдау тауып, әлем елдері бірауыздан жанашырлық, ынтымақ пен азаматтық жауапкершілік құндылықтарын насихаттауға жұмылды.

Ең оқылған:

Наверх