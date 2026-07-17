Дастан Сәтпаев пен ByDastann Халықаралық волонтерлер жылының жаһандық амбассадорлары атанды
Олар Халықаралық волонтерлер жылы аясында еріктілік құндылықтарын әлемдік деңгейде насихаттайды.
17 Шілде 2026, 06:37
БӨЛІСУ
17 Шілде 2026, 06:3717 Шілде 2026, 06:37
119Фото: Мәдениет және ақпарат министрлігі
Бұл туралы Мәдениет және ақпарат министрлігінің баспасөз қызметі мәлімдеді.
2026 жылды БҰҰ Бас Ассамблеясы Қазақстан Президенті Қасым-Жомарт Тоқаевтың бастамасымен тұрақты даму мақсатындағы Халықаралық волонтерлер жылы деп жариялады. Айтулы бастама халықаралық қауымдастық тарапынан кең қолдау тауып, әлем елдері бірауыздан жанашырлық, ынтымақ пен азаматтық жауапкершілік құндылықтарын насихаттауға жұмылды.
Ең оқылған:
- Атыраудағы қанды қылмыс: сот бес баланың тағдырына қатысты шешім шығарды
- Астанада кәріз құдығынан табылған нәрестенің анасы ұсталды
- Жамбыл облысында 9-сынып оқушысы қатарластарын қорқытып, ақша бопсалаған
- Павлодарда алаяқтар торттың ішіне жарылғыш зат салып, зейнеткерлерге берген
- 22 млрд теңгелік айыппұл жойылды: Амнистия кімдерге қатысты болды?