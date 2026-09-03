Дастан Сәтбаев Англия чемпионаты матчының үздік ойыншысы атанды

Бұл – Дастан Сәтбаевтың «Бернли» сапындағы төртінші кездесуі.

3 Қыркүйек 2026, 07:11
АВТОР
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x.com/BurnleyOfficial 3 Қыркүйек 2026, 07:11
3 Қыркүйек 2026, 07:11
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Фото: x.com/BurnleyOfficial

Қазақстандық шабуылшы Дастан Сәтбаев Англия чемпионатының төртінші турында өткен «Бернли» – «Мидлсбро» матчында үздік ойыншы атанды. Кездесу 1:1 есебімен аяқталды, деп хабарлады Sports.kz.

18 жастағы қазақстандық футболшы «Бернлидің» негізгі құрамында алаңға шығып, 80-минутта жанкүйерлердің қошеметімен алмастырылды. Матчтан кейін Сәтбаевқа кездесудің үздік ойыншысына арналған сыйлық табысталды.

Бұл – Дастан Сәтбаевтың «Бернли» сапындағы төртінші кездесуі. Оның үшеуінде футболшы негізгі құрамда ойнаған. Әзірге қазақстандық шабуылшы гол немесе нәтижелі паспен көзге түскен жоқ.

Төрт турдан кейін «Бернли» турнир кестесінде 23-орында тұр. Команда келесі кездесуін 5 қыркүйекте «Бристоль Ситиге» қарсы өткізеді.

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