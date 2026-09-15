  • Мұқаба
  • Жаңалықтар
  • Дарын Қонысбаев триатлоннан Азия кубогында алтын медаль жеңіп алды

Дарын Қонысбаев триатлоннан Азия кубогында алтын медаль жеңіп алды

Отандасымыз жарыс жолын 1:00:49 уақытта бағындырды.

15 Қыркүйек 2026, 23:12
АВТОР
Қысқа да нұсқа. Жазылыңыз telegram - ға
olympic.kz 15 Қыркүйек 2026, 23:12
15 Қыркүйек 2026, 23:12
174
Фото: olympic.kz
Қырғызстанның Шолпан-Ата қаласында триатлоннан Азия кубогының кезеңі өтті.

Қазақстандық спортшы Дарын Қонысбаев ерлер арасындағы бәсекеде алтын медаль жеңіп алды. Отандасымыз жарыс жолын 1:00:49 уақытта бағындырды.

Григорий Антипов (Ресей) күміс медальға ие болды - 01:01:01. Тағы бір ресейлік спортшы Алексей Петровский үздік үштікті түйіндеді - 01:01:17.

Ал Рамазан Әйнегов 20-орын, Елмұрат Қанай 25-орын, Нұрасыл Сапарбек 26-орын, Федор Кузнецов 30-орын, Арсений Шевченко 31-орын, Матвей Шевнин 35-орын, Әлинаби Маралбеков 40-орынға тұрақтады. 

Әйелдер арасында үздік нәтижені Алуа Нұрмұхамет көрсетті. Ол 14-орынға ие болды. Ал Калерия Шнейдер 18-орын, Арина Шульгина 19-орын, Рамина Агабаев 20-орын, Вероника Иванюк 22-орынға жайғасты.

Ең оқылған:

Наверх