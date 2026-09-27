Дәнекерлеушіден электрикке дейін: Қазақстанда жұмысшы мамандар қанша алады?
Қазақстанда жұмысшы мамандықтарға деген сұраныс еңбек нарығының маңызды бөлігін құрайды. BAQ.KZ ресми деректерге сүйеніп шолу жасады.
Құрылыс, өнеркәсіп, энергетика, көлік, ауыл шаруашылығы және коммуналдық шаруашылық сияқты салалардың қалыпты жұмыс істеуі техникалық білімі мен кәсіби дағдысы бар мамандарға тікелей байланысты.
Бұл сұраныс алдағы жылдары да сақталуы мүмкін. Үкіметтің мәліметінше, 2035 жылға дейін Қазақстан экономикасына шамамен 2,9 млн маман қажет болады. Оның 1,8 миллионы жұмысшы мамандықтарға тиесілі.
Ал жалақы мәселесіне келгенде бір ғана ортақ көрсеткішті атау қиын. Себебі электрик, дәнекерлеуші немесе слесарьдың табысы оның біліктілігіне, жұмыс істейтін саласына, еңбек жағдайына, өңіріне және жұмыс кестесіне қарай өзгереді.
Қазақстандағы жұмысшы мамандардың еңбекақысы қанша? Қай кәсіптерге сұраныс жоғары? Электрондық еңбек биржасындағы вакансияларда жұмыс берушілер қандай жалақы ұсынады?
Қазақстандағы орташа жалақы қанша?
Ең алдымен еліміздегі жалпы жалақы деңгейіне назар аударған жөн.
Ұлттық статистика бюросының мәліметінше, 2026 жылдың II тоқсанында Қазақстандағы орташа айлық атаулы жалақы 486 388 теңгені құрады. Бұл 2025 жылдың сәйкес кезеңімен салыстырғанда 8,4 пайызға жоғары.
Осы кезеңдегі медианалық жалақы 348 415 теңге болды. Медианалық көрсеткіш қызметкерлердің жалақысын екі тең бөлікке бөледі: бір бөлігінің табысы осы сомадан төмен, екінші бөлігінің табысы жоғары.
Сала бойынша айырмашылық айтарлықтай.
2026 жылдың II тоқсанында өнеркәсіптегі орташа жалақы 673 796 теңгені құрады. Оның ішінде тау-кен өндіру өнеркәсібі мен карьерлерді қазу саласында орташа көрсеткіш 980 334 теңге болды.
Өңдеу өнеркәсібінде орташа жалақы 584 171 теңгеге жетті. Ал электр энергиясымен, газбен, бумен, ыстық сумен және ауаны кондициялаумен жабдықтау саласында бұл көрсеткіш 504 412 теңге болды.
Сумен жабдықтау, су бұру, қалдықтарды жинау, өңдеу және жою салаларында орташа айлық жалақы 357 851 теңге деңгейінде қалыптасты.
Бұл көрсеткіштерді нақты бір жұмысшы маманның айлығымен теңестіруге болмайды. Өйткені статистика белгілі бір кәсіптің емес, тұтас экономикалық қызмет түрінің орташа жалақысын көрсетеді.
Жұмысшы мамандарға қажеттілік қанша?
Қазақстанда жұмысшы кадрларға қажеттілік тек бүгінгі сұраныспен шектелмейді.
Үкіметтің 2026 жылғы қыркүйектегі мәліметіне сәйкес, 2035 жылға дейін ел экономикасына қажет болатын 2,9 млн маманның 1,8 миллионы жұмысшы мамандықтарға тиесілі.
Бұл құрылысшы, дәнекерлеуші немесе электрик сияқты кәсіптердің өндіріс пен инфрақұрылым үшін қаншалықты маңызды екенін көрсетеді.
Электрондық еңбек биржасындағы жағдай да еңбек нарығында жұмысшы кадрларға сұраныс бар екенін көрсетеді.
2026 жылдың басынан бері Enbek.kz платформасында 840,6 мың бос жұмыс орны жарияланған. Тамыз айының өзінде жұмыс берушілер 131,6 мың вакансия орналастырған.
Мемлекеттік еңбек ресурстары жүйесінде құрылыс, өндіріс, көлік және басқа да нақты секторларға мамандар қажет екені тұрақты түрде көрсетіліп келеді.
Яғни жұмысшы мамандықтардың еңбек нарығындағы орны жақын жылдары да сақталмақ.
Дәнекерлеуші қанша алады?
Дәнекерлеуші – өндірісте, құрылыста, тау-кен саласында және коммуналдық шаруашылықта қажет мамандықтардың бірі.
Электрондық еңбек биржасындағы нақты вакансияларға қарасақ, жалақы мөлшері біркелкі емес.
Мысалы, Шығыс Қазақстан облысының Шемонаиха ауданындағы бір вакансияда электргазбен дәнекерлеушіге 447 207–504 845 теңге көлемінде жалақы ұсынылған. Бұл жұмыс вахталық әдіспен атқарылады және еңбек жағдайы аса ауыр әрі аса зиянды деп көрсетілген.
Сол платформадағы басқа вакансияда электргазбен дәнекерлеушіге 275 585–401 389 теңге аралығында жалақы белгіленген. Тағы бір ұсыныста 403 146–468 060 теңге көрсетілген.
Қарағандыдағы «Теплотранзит Караганда» кәсіпорнының вакансиясында электргазбен дәнекерлеушіге 347 мың теңгеден бастап жалақы ұсынылған. Бұл жерде техникалық және кәсіптік білім мен жұмыс тәжірибесі талап етіледі.
Осы мысалдардың өзі бір мамандық бойынша табыстың айтарлықтай өзгеруі мүмкін екенін көрсетеді.
Жалақыға ең алдымен жұмыс жағдайы, біліктілік және нақты жұмыс орны әсер етеді.
Электромонтерлердің табысы қандай?
Электр энергиясы бар жерде электромонтер мен электрикке қажеттілік те бар.
Enbek.kz-тегі Шығыс Қазақстан облысының Шемонаиха ауданындағы вакансиялардың бірінде жалпы бейіндегі электромонтерге 367 605–442 152 теңге аралығында жалақы ұсынылған. Жұмыс жағдайы ауыр әрі зиянды, ал жұмыс тәртібі ауысымдық немесе вахталық болуы мүмкін.
Электр жабдықтарына қызмет көрсету және жөндеу бойынша электрослесарьға арналған бір вакансияда 401 549–466 463 теңге, ал басқа ұсыныста 407 484–520 266 теңге аралығында жалақы көрсетілген.
Сонымен қатар еңбек биржасында құрылыс электрослесаріне 277 мың теңгеден бастап, электр жабдықтарын жөндеу жөніндегі слесарь-электрикке 300 мың теңге көлемінде жалақы ұсынылған вакансиялар бар.
Демек, «электриктердің орташа жалақысы» деп бір ғана соманы көрсету дұрыс емес. Бір маманның жалақысы 300 мың теңге шамасында болса, екіншісіне еңбек жағдайы мен біліктілігіне байланысты 500 мың теңгеден жоғары ұсыныс берілуі мүмкін.
Слесарь қанша алады?
Өндірістік жабдықтарды жөндеу мен техникалық қызмет көрсету үшін слесарь-ремонтниктер қажет.
Enbek.kz-тегі Шемонаиха ауданындағы вакансиялардың бірінде слесарь-ремонтникке 254 103–272 927 теңге аралығында жалақы көрсетілген.
Басқа вакансияда осы мамандыққа 275 585–348 162 теңге ұсынылған. Мұндай жұмыс орындарында тиісті біліктілік куәлігінің болуы талап етіледі.
Қарағандыдағы жылу желілері саласындағы кәсіпорындардың бірінде жабдық жөндеу слесаріне 206 830 теңгеден, ал жылу желілеріне қызмет көрсету слесаріне 220 мың теңгеден бастап жалақы көрсетілген.
Бұл жерде де жалақыға жұмыс орны мен міндеттердің ерекшелігі әсер етеді.
Арнайы техниканы басқаратын мамандар
Жұмысшы мамандықтардың арасында түрлі машиналар мен арнайы техниканы басқаратын қызметкерлердің де орны ерекше.
Enbek.kz-тегі Шығыс Қазақстан облысындағы вакансиялардың бірінде жерасты өздігінен жүретін машинаның машинисіне 393 400 теңгеден бастап жалақы ұсынылған. Бұл жұмысқа кәсіби куәлік талап етіледі.
Мұндай мамандар тау-кен өндірісі сияқты техникалық жабдықтар кең қолданылатын салаларда еңбек етеді.
Жалақы мөлшерін бағалағанда бұл жерде де жұмыс жағдайы мен техника түрін ескеру керек.
Сантехникке де сұраныс бар
Жұмысшы мамандықтардың барлығы бірдей өндірістік кәсіпорындармен байланысты емес.
Мысалы, Enbek.kz платформасында сантехникке 300 мың теңге көлемінде жалақы ұсынылған вакансия бар.
Сантехниктер тұрғын үй құрылысы, коммуналдық шаруашылық, өндірістік және әлеуметтік нысандарда жұмыс істейді.
Бұл мамандықтың ерекшелігі – қызметіне сұраныстың тек жаңа құрылыс кезінде емес, қолданыстағы ғимараттарды пайдалану барысында да сақталуы.
Неге бір мамандықта жалақы әртүрлі?
Жалақыдағы айырмашылықты тек жұмыс берушінің белгілеген сомасымен түсіндіру жеткіліксіз.
Біріншіден, біліктілік деңгейі маңызды. Тәжірибесі мол және күрделі жабдықпен жұмыс істей алатын маманға қойылатын талап жоғары болады.
Екіншіден, еңбек жағдайы әсер етеді. Ауыр немесе зиянды жағдайда жұмыс істейтін қызметкерлердің жалақысы қалыпты еңбек жағдайындағы жұмыс орындарынан өзгеше болуы мүмкін.
Үшіншіден, жұмыс кестесі маңызды. Вахталық және ауысымдық жұмыс тәртібі еңбек ақысының көлеміне әсер етеді.
Төртіншіден, өңірлік айырмашылық бар. Өнеркәсіптік және тау-кен кәсіпорындары шоғырланған аймақтарда техникалық мамандарға ұсынылатын жалақы басқа өңірлерден ерекшеленуі мүмкін.
Бесіншіден, мамандықтың нақты бағыты маңызды. Мысалы, «электрик» деген жалпы атаудың ішінде өндірістік жабдыққа қызмет көрсететін электрослесарь, құрылыс электрослесарі, электр желілеріне қызмет көрсететін электромонтер сияқты бірнеше бағыт бар.
Өнеркәсіптегі жалақы неге жоғары?
Ұлттық статистика бюросының мәліметтері бойынша, 2026 жылдың II тоқсанында өнеркәсіптегі орташа жалақы 673 796 теңге болды. Бұл елдегі 486 388 теңгелік орташа көрсеткіштен жоғары.
Тау-кен өндіру өнеркәсібі мен карьерлерді қазу саласында орташа жалақы 980 334 теңгеге жетті. Өңдеу өнеркәсібінде 584 171 теңге, ал электр энергиясы, газ, бу және ауаны кондициялау саласында 504 412 теңге болды.
Мұның өзі техникалық мамандардың барлығы бірдей осы соманы алады дегенді білдірмейді.
Өйткені статистикалық көрсеткішке басшылардан бастап қатардағы қызметкерлерге дейінгі барлық қызметкерлердің жалақысы кіреді.
Сондықтан дәнекерлеушінің немесе электромонтердің нақты табысын анықтау үшін жеке вакансияларға қараған жөн.
Еңбек нарығында не өзгереді?
Қазақстанның еңбек нарығындағы басты мәселелердің бірі – маман саны ғана емес, оның нақты дағдысының жұмыс берушінің талабына сәйкес келуі.
Үкіметтің 2035 жылға дейінгі болжамы жұмысшы мамандарға қажеттіліктің жоғары болатынын көрсетеді: 2,9 млн маманның 1,8 миллионы жұмысшы кәсіптерге тиесілі болады.
Бұл ретте техникалық және кәсіптік білім беру жүйесіне де талап күшейіп отыр. Жұмыс берушілерге дипломы бар ғана емес, өндірістік жабдықпен жұмыс істей алатын, қауіпсіздік талаптарын білетін және нақты кәсіби дағдысы қалыптасқан мамандар қажет.
Яғни еңбек нарығында бәсекеге қабілетті болу үшін мамандықты меңгерумен қатар, тәжірибе жинау да маңызды.
Қай мамандықтың жалақысы жоғары?
Бұл сұраққа бір ғана мамандықты атап жауап беру дұрыс емес.
Ресми вакансиялардың өзінде бір кәсіп бойынша ұсыныстар бірнеше деңгейде кездеседі. Мәселен, Шығыс Қазақстан облысындағы вакансияларда электргазбен дәнекерлеушілерге 275 мыңнан 505 мың теңгеге дейінгі ұсыныстар бар. Электромонтерлерге шамамен 276–442 мың теңге, ал кейбір электрослесарьларға 400–520 мың теңгеден жоғары жалақы көрсетілген.
Бұл – Қазақстан бойынша орташа жалақы емес, нақты жұмыс берушілер жариялаған ұсыныстар.
Сондықтан мамандық таңдағанда тек жалақының ең жоғары көрсеткішіне назар аудармай, жұмыс жағдайын, ауысым тәртібін, талап етілетін біліктілікті және орналасқан өңірді де ескерген жөн.
Жұмысшы мамандықтың болашағы қандай?
Ресми болжамға қарағанда, жұмысшы кадрларға қажеттілік ұзақ мерзімде де сақталады.
2035 жылға дейін Қазақстан экономикасына қажет 2,9 млн маманның 1,8 миллионы жұмысшы кәсіптерге тиесілі болуы – еңбек нарығындағы құрылымдық сұраныстың бір көрсеткіші.
Ал қазіргі Enbek.kz деректері жұмыс берушілердің құрылыс, өндіріс, көлік және басқа да салаларда кадр іздеп отырғанын көрсетеді. 2026 жылдың басынан бері платформада 840,6 мың бос жұмыс орны жарияланған.
Демек, жұмысшы мамандықтарды еңбек нарығының уақытша бағыты деп қарастыру қиын.
Ал ұзақ мерзімді болжам жұмысшы кадрларға сұраныстың сақталатынын аңғартады. 2035 жылға дейін Қазақстан экономикасына қажет 2,9 млн маманның 1,8 миллионы жұмысшы мамандықтарға тиесілі болады.
Яғни дәнекерлеуші, электрик, слесарь, сантехник немесе арнайы техника машинисі сияқты кәсіптердің маңызы өндіріс пен инфрақұрылым дамыған сайын төмендемейді.
Мәселе енді тек жұмысшы маманның санына емес, оның кәсіби деңгейіне, тәжірибесіне және жаңа технологияларды меңгеру қабілетіне келіп тіреледі.
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