Cицилиядағы көшкін: Ондаған көлік үйінді астында қалды

Италияның Сицилия аралындағы Нишеми қаласында тағы бір опырылу оқиғасы тіркелді. Көшкін салдарынан қалада апатты жағдай орын алды, деп хабарлайды BAQ.KZ ANSA агенттігіне сілтеме жасап.
Агенттіктің мәліметінше, опырылу бұрыннан эвакуация жарияланған «қызыл аймақта» болған.
Берілген ақпаратқа сәйкес, көшкіннен пайда болған жарқабақтың шетінде тұрған үш қабатты үй құлаған. Соңғы 48 сағат бойы бұл аумақта жаңбыр толастамаған. Бастапқыда 1,5 мыңнан астам адам қауіпсіз жерге көшірілген.
Көшкін 25 қаңтарда басталған. Сол күні өңірге «Гарри» циклоны келіп, нөсер жауын алып келген. Келесі күні Италия үкіметі табиғи құбылыстың салдарынан зардап шеккен оңтүстік өңірлерде, атап айтқанда Сицилия, Калабрия және Сардинияда төтенше жағдай режимін жариялады. Дүлей дауыл жолдарды және жағалаудағы қорғаныс нысандарын қиратып, курорт аймақтарын су басқан. Дауылдан келген жалпы шығын 1 млрд еуродан асады деп бағаланған.
Нишемиде төбенің баурайында ұзындығы 4 шақырымға жететін жарық пайда болып, ол әлі де кеңейіп бара жатыр. XVII ғасырда негізі қаланған қала сазды қыратта орналасқан және бұрыннан геологиялық тұрғыда осал аймақ ретінде белгілі. Көшкін мен жартастың опырылуы салдарынан ондаған көлік үйінді астында қалып, жолдар бүлінген, ал көптеген үйлердің бір бөлігі жарқабақтың үстіне жартылай салбырап тұр. Билік жергілікті мектептердің жұмысын тоқтатып, жарқабаққа жақын маңдағы аудандардың тұрғындарын қалалық спорт орталығына эвакуациялаған.