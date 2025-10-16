Чилиде 5,6 баллдық жер сілкінісі тіркелді

Чили аумағында 5,6 баллдық жер сілкінісі болды. Бұл туралы 15 қазанда Еуропалық-Жерорта теңізі сейсмологиялық орталығы (EMSC) мәлім етті, деп хабарлайды BAQ.KZ.
Зілзала Овалье қаласынан оңтүстік-батысқа қарай шамамен 24 шақырым жерде, жер қойнауында белгілі бір тереңдікте тіркелген. Сейсмологтардың мәліметінше, жер сілкінісі жергілікті уақытпен 11:43-те (Астана уақытымен 16:43) болған.
Қазіргі уақытта қиратулар мен зардап шеккендер туралы ақпарат түскен жоқ.
Айта кетейік, соңғы аптада өңірде бірқатар сейсмикалық белсенділік байқалып отыр. 10 қазанда Филиппинде 6,7 баллдық жер сілкінісі болып, 60-тан астам адам қаза тапқан еді.