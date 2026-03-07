БҰҰ Бас хатшысы Таяу Шығыстағы соғыс қимылдарын тоқтатуға шақырды

БҰҰ Бас хатшысы жағдайдың бақылаудан шығып кету қаупі бар екенін ескертті.

Бүгiн 2026, 07:45
АВТОР
Қысқа да нұсқа. Жазылыңыз telegram - ға
Reuters/L. Niesner Бүгiн 2026, 07:45
Бүгiн 2026, 07:45
93
Фото: Reuters/L. Niesner

Антониу Гутерриш Таяу Шығыстағы әскери қақтығыстарды тоқтатып, тараптарды келіссөздерге қайта оралуға шақырды. Бұл туралы БҰҰ Бас хатшысының ресми өкілі Стефан Дюжаррик брифинг барысында мәлімдеді, деп хабарлайды BAQ.KZ ТАСС агенттігіне сілтеме жасап.

Бас хатшының айтуынша, қазір қарулы қақтығыстарды тоқтатып, дипломатиялық келіссөздерді жандандыратын уақыт келді.

«Ұрысты тоқтатып, маңызды дипломатиялық келіссөздерге кірісетін кез келді. Қазіргі жағдайда тәуекел деңгейі бұрын-соңды болмаған деңгейге жетті», – деді ол.

Гутерриш сондай-ақ қақтығыстардың жалғасуы аймақтағы бейбіт тұрғындарға үлкен зардап әкеліп, жаһандық экономикаға қауіп төндіруі мүмкін екенін атап өтті. Оның айтуынша, әсіресе ең осал әлеуметтік топтар мұндай тұрақсыздықтан көбірек зардап шегеді.

БҰҰ Бас хатшысы жағдайдың бақылаудан шығып кету қаупі бар екенін ескертіп, халықаралық қауымдастықты шиеленісті дипломатиялық жолмен шешуге шақырды.

Ең оқылған:

Наверх