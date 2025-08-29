Бұршақ, найзағай: елдің басым бөлігінде дауылды ескерту жарияланды

Ертең, 30 тамызда еліміздің 18 облысында дауылды ескерту жарияланды, деп хабарлайды BAQ.KZ Қазгидрометке сілтеме жасап.
Жетісу, Түркістан, Қызылорда, Жамбыл, Алматы, Ақтөбе, Атырау, Маңғыстау облыстарында – шаңды дауыл, қатты жел және өрттің төтенше қаупі сақталады.
Шығыс Қазақстан, Абай, Қарағанды, Павлодар, Ақмола, Қостанай, Солтүстік Қазақстан облыстарында – найзағай, қатты жаңбыр, бұршақ және дауыл күтіледі. Кей өңірлерде желдің екпіні 25-28 м/с-қа дейін жетуі мүмкін.
Ақмола облысының солтүстігі мен шығысында түнде топырақ бетінде 2°С дейін аяз болжанады.
Маңғыстау облысында күндіз ауа температурасы +38...+40°С-қа дейін көтеріледі.
Синоптиктердің айтуынша, аптап ыстық пен қатты желден бөлек, көптеген өңірде өрт қаупі жоғары деңгейде сақталады.