Бурабайдағы электрошана апаты: Адам өлімінен кейін іс қозғалды
Оқиға бойынша бір мезгілде екі сотқа дейінгі тергеу жүргізілуде.
Бүгiн 2026, 19:52
124Фото: видеодан алынған кадр
Бурабайда қарда жүретін көлік – электрошананың қатысуымен болған жол көлік оқиғасы фактісі бойынша қылмыстық іс тергелуде, деп хабарлайды BAQ.KZ тілшісі.
Ақмола облысы Полиция департаментінің баспасөз қызметі мәлім еткендей, оқиға бойынша бір мезгілде екі сотқа дейінгі тергеу жүргізілуде. Біреуі – қарда жүретін көліктің жүргізушісіне қатысты абайсызда адамның өліміне әкеп соқтырған жол қозғалысы немесе көлік құралын пайдалану ережелерін бұзу фактісі бойынша. Екіншісі – жалға берушіге қатысты қауіпсіздік талаптарына сай келмейтін жұмыстарды орындау, қызмет көрсету фактісі бойынша.
Жол-көлік оқиғасы 14 ақпанда Бурабай ауданында болды. Қарда жүретін көлік жоғары жылдамдықпен ағашқа соқтығысқан. Полицияның мәліметінше, 23 ақпанда апаттан жарақат алған 26 жастағы жолаушы медициналық мекемеде қайтыс болған.
Тергеу жалғасуда, болған оқиғаның барлық жағдайы анықталады.
