Бурабайда квадроциклмен ағашқа соғылған қыз қайтыс болды
Қайғылы оқиға 14 ақпанда орын алған.
Бүгiн 2026, 20:30
Ақмола облысы Денсаулық сақтау басқармасының баспасөз қызметі Бурабай кентінде квадроциклмен ағашқа соғылған бойжеткен қайтыс болғанын мәлімдеді, деп хабарлайды BAQ.KZ тілшісі.
Қайғылы оқиға 14 ақпанда болған. Зардап шеккен қыз ауруханаға өте ауыр халде жеткізілген еді. Ол терең комада болды және сыртқы тітіркендіргіштерге жауап бермеді.
23 ақпан күні таңертең ол көз жұмды. Оқиға салдарынан бойжеткен көптеген ауыр жарақаттар алған еді, – деп хабарлады денсаулық сақтау басқармасынан.
Еске салайық, бұған дейін дәрігерлер Бурабайда квадроциклмен ағашқа соғылған қыздың жағдайы туралы айтқан болатын.
