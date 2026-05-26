Нетаньяху: Трамптың Иранға қатысты ұстанымына ықпал ету қиын
Израиль бұл процесте іс жүзінде тікелей қатыспай отыр.
Израиль премьер-министрі Беньямин Нетаньяху АҚШ президенті Дональд Трамптың Иранға қатысты шешімдеріне ықпал ету мүмкіндігі шектеулі екенін мойындаған.
Reuters агенттігінің хабарлауынша, Нетаньяхудың сенімді адамдарына айтқан жеке әңгімелерінде ол қазіргі жағдайда Израильдің АҚШ пен Иран арасындағы жүріп жатқан келіссөздерге айтарлықтай әсер ете алмай отырғанын атап өткен. Бұл пікірлер Вашингтон мен Тегеран арасындағы жанама келіссөздер белсенді жүріп жатқан кезеңде айтылған.
Дереккөздерге сәйкес, Израиль бұл процесте іс жүзінде тікелей қатыспай отыр. Сонымен қатар Нетаньяху Иранның ядролық бағдарламасы мен аймақтық қауіпсіздік мәселелеріне байланысты алаңдаушылық білдірген.
АҚШ пен Иран арасындағы келіссөздер Ормуз бұғазы, санкциялар және ядролық бағдарламаға қатысты негізгі тармақтарды қамтиды. Израиль тарапы болса, өзінің қауіпсіздік мүдделерін қорғау құқығын сақтап қалатынын мәлімдеп отыр.
