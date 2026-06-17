Бурабайда найзағайдан тұтанған өрт үлкен аумаққа таралмай тоқтатылды
Өрт ошағын "Smart" ерте анықтау жүйесі бірден тіркеп, мамандарға жедел әрекет етуге мүмкіндік берген.
Бүгiн 2026, 22:18
БӨЛІСУ
Бүгiн 2026, 22:18Бүгiн 2026, 22:18
77Фото: pexels.com
Бурабай ұлттық паркінде найзағай түсуінен шыққан орман өрті дер кезінде анықталып, жедел түрде сөндірілді.
Экология және табиғи ресурстар министрлігінің мәліметінше, 17 маусым күні Бурабай орманшылығы аумағындағы ағашқа найзағай түсіп, өрт шыққан. Өрт ошағын "Smart" ерте анықтау жүйесі бірден тіркеп, мамандарға жедел әрекет етуге мүмкіндік берген.
Өрт небәрі 0,001 гектар аумақты қамтыған. Оны сөндіруге 20 маман мен 5 техника жұмылдырылды. Жалын сағат 11:39-да толық оқшауланды.
Министрлік мәліметінше, өрт жетуі қиын жартасты аумақта болғанына қарамастан, қызметтердің үйлесімді жұмысының арқасында оның кең аумаққа таралуына жол берілген жоқ.
Қазір оқиға орнында өрт салдарын жою жұмыстары жүргізілуде.
Ең оқылған:
- Аттракциондағы апаттан соң қылмыстық іс қозғалды: Қызылордалық жігіт 2 аяғынан айырылды
- Қазақстанда пара алу деректері ең жиі тіркелетін өңірлер белгілі болды
- 9-қабаттан құлаған бойжеткен: Алматылық дәрігерлер 17 жастағы қызды аман алып қалды
- 5 пәтер, 6 коттедж, 11 люкс көлік: Полиция Kizdar.net ұйымдастырушыларынан қандай мүлік табылғанын айтты
- Оқу-жаттығуда граната жарылды: Полицейлер жайлы тың мәлімет шықты