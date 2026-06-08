"Бұл дағдарысты шешкен бірде-бір ел жоқ": Түркиялық сарапшы БЖЗҚ реформасы жайлы
Түркиялық сарапшы Қазақстандағы зейнетақы жинағын мерзімінен бұрын алу жүйесіне баға берді.
Бүгiн 2026, 18:35
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Бүгiн 2026, 18:35Бүгiн 2026, 18:35
120Фото: ©BAQ.KZ коллажы
Қазақстанда зейнетақы жинағын мерзімінен бұрын пайдалану үшін белгіленетін жеткіліктілік шегінің ұлғаюы қоғам талқысына түсті. Осы мәселенің кеңірек қырын саралау үшін BAQ.KZ тілшісі түркиялық саясаткер, тарих ғылымдарының докторы, Каһраманмараштағы Түрік орталығының төрағасы Бахтияр Мурат Араспен тілдесті. Оның сөзінше, әлеуметтік қамсыздандыру жүйесінің тұрақтылығы бүгінде әлемнің көптеген елі үшін өзекті мәселеге айналған.
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