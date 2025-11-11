Бүгін қай қалада ауа сапасы нашарлайды

Бүгін, 11 қарашада Алматыда қолайсыз метеорологиялық жағдайлар орын алып, ауа сапасы нашарлайды, деп хабарлайды BAQ.KZ "Қазгидромет" РМК-ға сілтеме жасап.
Қолайсыз метеожағдайлар (ҚМЖ) – атмосфералық ауаның беткі қабатында зиянды заттардың жиналуына ықпал ететін қысқа мерзімді факторлар: тыныштық, әлсіз жел, тұман және инверсия. Мұндай жағдайларда ауа сапасы нашарлап, адамдардың денсаулығына әсер етуі мүмкін.
Синоптиктердің мәліметінше, ауа температурасы, желдің жылдамдығы, жауын-шашын мен ылғалдылық ҚМЖ деңгейін анықтайтын негізгі факторлар болып табылады.