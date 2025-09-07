Бүгін – мұнайшылар күні

Бүгін, 7 қыркүйек – Қазақстан мұнай-газ кешені қызметкерлерінің кәсіби мерекесі – Мұнайшылар күні. Бұл мереке жыл сайын қыркүйектің алғашқы жексенбісінде аталып өтеді, деп хабарлайды BAQ.KZ.
Мұнай-газ саласы – Қазақстан экономикасының негізгі тірегі. «Қара алтынның» арқасында еліміз әлемдік энергетикалық картада өзіндік орнын иеленіп, мемлекет қазынасына қомақты кіріс түсіреді. Қазақстан мұнайын Қашаған, Қарашығанақ, Теңіз сияқты алып кен орындарынан бастап, Маңғыстау мен Атыраудағы дәстүрлі өңірлерге дейін мыңдаған мұнайшы күндіз-түні еңбектеніп, халыққа қызмет етуде.
Қазақстан мұнайының тарихы 1899 жылдан басталады. Сол жылы Маңғыстау түбегіндегі Қарашұңғылда алғашқы мұнай бұрқағы атқылап, отандық мұнай өнеркәсібінің негізі қаланды. Кейін Кеңестік дәуірде Ембі, Доссор, Мақат, Жетібай, Өзен сияқты кен орындары ашылып, республика ірі мұнай өндіруші аймаққа айналды. Бүгінде еліміз әлемдік мұнай экспорттаушы мемлекеттердің қатарында.
Мұнайшы мамандығы – табандылықты, төзімділікті және кәсіби шеберлікті қажет ететін ауыр кәсіп. Қыстың қақаған аязында да, жаздың аптап ыстығында да олар мұнай өндіру ісін тоқтатпайды. «Қара алтынды» жер қойнауынан тартып алу – тек техникаға ғана емес, адам еңбегіне де тікелей байланысты. Сондықтан Мұнайшылар күні – ең алдымен сол бейнетқор жандардың еңбегін бағалау мерекесі.
Қазіргі таңда Қазақстан мұнай саласында жаңа технологиялар мен цифрлық шешімдер енгізіліп, экологиялық қауіпсіздікке ерекше мән берілуде. Энергетикалық қауіпсіздікті қамтамасыз ету, баламалы энергия көздерін дамыту, экспортты арттыру – мұнай-газ кешенінің стратегиялық міндеттері.
Бұл күні ел басшылығы, жергілікті әкімдіктер, компаниялар мұнайшыларды құттықтап, еңбегімен көзге түскен қызметкерлерге марапаттар табыс етеді. Сондай-ақ ардагерлердің еңбегі де ұмыт қалмайды.
Қазақстанның әлеуметтік-экономикалық дамуына үлес қосып жүрген барша мұнайшылар мен ардагерлерді кәсіби мерекемен құттықтаймыз!