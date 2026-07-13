Бүгін еліміздің төрт қаласында ауа сапасы нашарлайды
Мамандар тұрғындарға, әсіресе тыныс алу жүйесі аурулары бар адамдарға, мүмкіндігінше ашық ауада ұзақ уақыт болмауға кеңес береді.
13 Шілде 2026, 08:54
БӨЛІСУ
13 Шілде 2026, 08:5413 Шілде 2026, 08:54
86Фото: BAQ.KZ архиві
«Қазгидромет» РМК бүгінге, 13 шілдеге арналған ауа сапасы болжамын жариялады. Синоптиктердің мәліметінше, Астана қаласында, сондай-ақ түнгі уақытта Өскемен, Риддер және Алматы қалаларында қолайсыз метеорологиялық жағдайлар күтіледі.
Қолайсыз метеорологиялық жағдайлар – атмосфераның төменгі қабатында зиянды заттардың шоғырлануына ықпал ететін қысқамерзімді табиғи құбылыстардың жиынтығы. Оған тымық ауа райы, әлсіз жел, тұман және температуралық инверсия жатады.
Мұндай жағдайда елді мекендердегі атмосфералық ауаның сапасы уақытша нашарлап, ластаушы заттардың мөлшері артуы мүмкін. Мамандар тұрғындарға, әсіресе тыныс алу жүйесі аурулары бар адамдарға, мүмкіндігінше ашық ауада ұзақ уақыт болмауға кеңес береді.
Ең оқылған:
- ШҚО-да фестиваль кезінде адасып кеткен екі жасар сәби аман-есен табылды
- Ақмола облысында екі қыз бала суға батып көз жұмды
- Apple OpenAI-ді коммерциялық құпияларды ұрлады деп сотқа берді
- АҚШ Ираннан Ормуз бұғазындағы кеме қатынасына кепілдік талап етті
- Алматыдағы түнгі рейд: кальян шеккен 55 адам жауапқа тартылды