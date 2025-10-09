Бүгін еліміздің тоғыз қаласында ауа сапасы нашарлайды

Бүгін, 9 қазанда Қарағанды, Жезқазған, Балқаш, Теміртау, Өскемен, Ақтөбе, Алматы, Астана және түнде Қостанай қалаларында ауаның ластану деңгейі артуы мүмкін. Бұл туралы «Қазгидромет» РМК мәлім етті, деп хабарлайды BAQ.KZ.
Мамандардың айтуынша, аталған қалаларда қолайсыз метеожағдайлар қалыптасады, бұл атмосферада зиянды заттардың жиналуына әсер етеді. Ал еліміздің басқа өңірлерінде ауа сапасы қалыпты болмақ.
Ластану деңгейіне синоптикалық жағдайлар – желдің бағыты мен күші, жауын-шашын, ауа температурасы мен ылғалдылық ықпал етеді. Ертең Қазақстанның көп бөлігінде жауын-шашынсыз ауа райы күтіледі, – делінген хабарламада.