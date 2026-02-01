Бүгін еліміздің 12 қаласында ауа сапасы нашарлайды

Бүгін, 1 ақпанда Қазақстанның 12 қаласында қолайсыз метеорологиялық жағдайлар болжанады. Бұл туралы «Қазгидромет» РМК мәлім етті, деп хабарлайды BAQ.KZ.
Синоптиктердің мәліметінше, қолайсыз метеожағдайлар Қостанай, Көкшетау, Павлодар, Қарағанды, Теміртау, Өскемен, Семей, Риддер, Ақтөбе, Алматы және Астана қалаларында, ал түнгі уақытта Петропавл қаласында күтіледі.
Қолайсыз метеожағдайлар – атмосфераның беткі қабатында зиянды заттардың жиналуына ықпал ететін қысқа мерзімді факторлардың (тыныштық, әлсіз жел, тұман, инверсия) жиынтығы.
Мұндай жағдайларда елді мекендерде ауа сапасының нашарлауы мүмкін, бұл тұрғындардың денсаулығына кері әсер етеді. Ластану деңгейіне синоптикалық жағдайлар, соның ішінде желдің жылдамдығы, жауын-шашын, ылғалдылық пен ауа температурасы әсер етеді.