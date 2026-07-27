Бүгін ел аумағында бес орман өрті тіркелді

Министрлік дерегінше, өрттің екеуі Ақмола облысында, біреуі Шығыс Қазақстан облысында, тағы екеуі Батыс Қазақстан облысында болған.
Қазіргі уақытта Батыс Қазақстан облысындағы орман өртін оқшаулау және толық сөндіру жұмыстары жалғасуда. Оқиға орнына орман шаруашылығы, мемлекеттік орман күзеті және төтенше жағдайлар қызметінің мамандары мен арнайы техникалары жұмылдырылған.
Ал Ақмола және Шығыс Қазақстан облыстарында тіркелген өрттер толықтай сөндірілді. Өрт ошақтары мемлекеттік орман күзетінің жерүсті патрульдеу кезінде дер кезінде анықталып, жедел әрекет етудің арқасында жалынның кең аумаққа таралуына жол берілмеді.
Экология министрлігі өрт қаупі жоғары кезеңде тұрғындарды табиғат аясында демалу кезінде және орман пайдаланушыларды өрт қауіпсіздігі талаптарын қатаң сақтауға шақырды.