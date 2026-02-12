Буэнос-Айресте еңбек реформасына қарсы мыңдаған адам наразылыққа шықты

Буэнос-Айрестің орталығында 10 мыңнан астам адам еңбек заңнамасының дайындалып жатқан реформасына наразылық акциясына шықты, деп хабарлайды BAQ.KZ ТАСС агенттігіне сілтеме жасап.
Наразылық акциясына Оңтүстік Америка Республикасының ірі кәсіподақтары шақырды. Әртүрлі еңбек бірлестіктерінің жалауларының астында топтар бірнеше жинау нүктесінен шығып, Конгресс ғимаратының алдындағы алаңға бағыт алды. Сол кезде сенаторлар еңбек заңнамасын реформалау мәселесін талқылап жатты.
Адамдар қолдарында Аргентина президенті Хавьер Милейдің үкіметін сынайтын және ұсынылып жатқан реформаны «құлдыққа және жұмысшыға қарсы» деп сипаттайтын плакаттар ұстады.
Өткен желтоқсанда Милей конгреске еңбек реформасы туралы заң жобасын жолдаған еді. Ұсынылған құжат жұмыс берушілерге икемділікті арттырады, еңбек соттарының мүмкіндіктерін шектейді және ереуілге шығу құқығын шектеуге бағытталған.