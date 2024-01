Бөтелкедегі судың құрамында бұрын ойлағаннан да көп пластик бар

Бөтелкедегі судың құрамын зерттеген шетелдік мамандар оның құрамында пластикалық бөлшектердің көп екенін айтады, деп хабарлайды BAQ.KZ. тілшісі.

Зерттеулер не дейді?

Жаңа зерттеуге сәйкес, әдеттегі литрлік су бөтелкесінде орташа есеппен 33 240 пластик сынықтары бар. Зерттеушілер бұл фрагменттердің көпшілігі тарихи түрде назардан тыс қалғанын анықтаған. Осыған байланысты денсаулық проблемалары айтарлықтай бағаланбауы мүмкін деп болжайды зерттеушілер.

Шетелдің Proceedings of the National Academy of Sciences журналында жарияланған рецензияланған зерттеу жұмысы бөтелкедегі суда "нанопластика" — ұзындығы 1 микрометрден аз пластик бөлшектерге немесе адам шашының енінің жетпіс бір бөлігіне бағалайтын бірінші зерттеу болып табылады. Нәтижесінде бөтелкедегі суда бұрын болжанғаннан 100 есе көп пластикалық бөлшектер болуы мүмкін екенін көрсетеді, өйткені бұрынғы зерттеулер тек микропластиктерді немесе 1-ден 5 микрометрге дейінгі бөліктерді қарастырған.

Нанопластика микропластиктерге қарағанда адам денсаулығына үлкен қауіп төндіреді, өйткені ол адам жасушаларына еніп, қанға еніп, органдарға әсер ете алатындай кішкентай. Нанопластика плацента арқылы туылмаған балалардың денесіне де ене алады. Ғалымдар олардың бөтелкедегі суда болуы туралы бұрыннан күдіктенген, бірақ жеке нанобөлшектерді анықтау технологиясы жетіспеді.

Мәселені қалай шешуге болады?

Бұл мәселені шешу үшін зерттеушілер микроскопияның жаңа әдісін ойлап тапты, деректерге негізделген алгоритмді бағдарламалады және оларды АҚШ-тағы үш танымал брендтен сатып алынған шамамен 25 1 литрлік бөтелке суды талдау үшін пайдаланды. Зерттеу жүргізу арқылы әр литрден 110 мыңнан 370 мыңға дейін ұсақ пластикалық бөлшектерді тапты, олардың 90% нанопластика болды.

Бұл зерттеу нанопластиканы талдаудағы проблемаларды шешудің қуатты құралын ұсынады, ол нано деңгейінде пластиктің ластануы туралы білімдегі қазіргі олқылықты жоюға уәде береді, - дейді зерттеудің жетекші авторы және Колумбия химия университетінің аспиранты Найсин Цянь.

Бұрын бұл жай ғана зерттелмеген қараңғы аймақ болатын. Уыттылық туралы зерттеулер оның не екенін болжады. Бұл біз үшін бұрын ашылмаған әлемді көре алатын терезені ашады, - деді Бейжан Ян, зерттеудің бірлескен авторы және Колумбия университетінің экологиялық химигі.

Әлем бойынша

Жыл сайын әлемде 450 миллион тоннадан астам пластик өндіріледі, оның көп бөлігі полигондарда аяқталады. Пластмассаның басым көпшілігі табиғи түрде ыдырамайды, бірақ уақыт өте келе кішкене бөліктерге бөлінеді. Пластмассаның кішкене бөліктері оларды пайдалану кезінде құрамында пластик бар өнімдерден, соның ішінде көптеген синтетикалық маталардан үнемі төгіліп тұрады.

Пластмассаның ластануы жердің барлық жерінде болғанымен, бөтелкедегі су адам ағзасына пластикалық бөлшектерді енгізу қабілетіне байланысты ғалымдар үшін ерекше қызығушылық тудырады. 2022 жылы жарияланған зерттеу бөтелкедегі судағы микропластиктердің концентрациясы ағын суға қарағанда жоғары екенін көрсетті.

2021 жылғы есепте пластикалық су бөтелкесінің қақпағын ашу және жабу пластиктің кішкене бөліктерін сұйықтыққа жіберуі мүмкін екендігі туралы ескерту бар.

Соңғы зерттеудің бірлескен авторлары олардың зерттеулері бөтелкедегі суда тоқтамайды дейді. Олар сондай-ақ Батыс Антарктидада жиналған ағын су мен қар үлгілеріндегі нанопластиканы зерттеуді жоспарлап отыр.