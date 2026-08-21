Бортта 7 адам болған: Ресейде Ан-3 ұшағы апатты жағдайда қонып, өртенді
Оқиғаның мән-жайы анықталып жатыр.
21 Тамыз 2026, 08:05
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21 Тамыз 2026, 08:0521 Тамыз 2026, 08:05
24Фото: Ресей ТЖМ-нің Сахалин облысы бойынша басқармасы
Ресейдің Сахалин облысында Ан-3 ұшағы апатты жағдайда далаға қонып, өртенді. Алдын ала мәлімет бойынша, қаза тапқандар мен зардап шеккендер жоқ.
ТАСС агенттігінің жазуынша, оқиға Зональное ауылының маңында болған. Ресей ТЖМ-нің Сахалин облысы бойынша басқармасының мәліметінше, ұшақ бортында жеті адам болған.
Ұшақ апатты жағдайда қонғаннан кейін борттағы адамдардың барлығы дер кезінде эвакуацияланып үлгерген.
Ведомство мәліметінше, Ан-3 ұшағы әуе қорғанысы қызметіне тиесілі.
Оқиғаның мән-жайы анықталып жатыр.
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