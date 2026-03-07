Боранда қалған жүкті әйелді құтқарушылар ауруханаға жеткізді
Оқиға Ақтөбе облысында болды.
Бүгiн 2026, 08:54
БӨЛІСУ
Бүгiн 2026, 08:54Бүгiн 2026, 08:54
54Фото: BAQ.KZ архиві/Арман Мухатов
Ақтөбе облысы Құмсай ауылында қатты боран мен жол жағдайының нашарлауына байланысты шұғыл медициналық көмекке мұқтаж 1985 жылы туған жүкті әйелді ауруханаға жеткізді, деп хабарлайды BAQ.KZ.
Көмекке Қазақстан Төтенше жағдайлар министрлігі құтқарушылары келді. Олар жол талғамайтын жоғары өтімді техникамен, екі дәрігердің сүйемелдеуімен елді мекенге барып, әйелді қауіпсіз тасымалдауды ұйымдастырды.
Құтқарушылар мен медицина қызметкерлерінің жедел әрекетінің арқасында әйел Қандыағаш қаласындағы ауруханаға жеткізілді.
Ең оқылған:
- Тамақтан шыққан тілсіз жау: екі бала өлім аузынан қалды
- -25°С аяз: Мереке күндері Қазақстанда ауа райы қандай болады?
- Астанада жоғалып кеткен екі жасөспірім іздестірілуде
- «Ұлым – нар, қызым – ар»: Ұстаз қыз бала тәрбиесінің мәнін түсіндірді
- Энрике Иглесиас Қазақстанның ең ірі стадиондарында концерт береді