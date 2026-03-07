Боранда қалған жүкті әйелді құтқарушылар ауруханаға жеткізді

Оқиға Ақтөбе облысында болды.

Бүгiн 2026, 08:54
BAQ.KZ архиві/Арман Мухатов
Бүгiн 2026, 08:54
Фото: BAQ.KZ архиві/Арман Мухатов

Ақтөбе облысы Құмсай ауылында қатты боран мен жол жағдайының нашарлауына байланысты шұғыл медициналық көмекке мұқтаж 1985 жылы туған жүкті әйелді ауруханаға жеткізді, деп хабарлайды BAQ.KZ.

Көмекке Қазақстан Төтенше жағдайлар министрлігі құтқарушылары келді. Олар жол талғамайтын жоғары өтімді техникамен, екі дәрігердің сүйемелдеуімен елді мекенге барып, әйелді қауіпсіз тасымалдауды ұйымдастырды.

Құтқарушылар мен медицина қызметкерлерінің жедел әрекетінің арқасында әйел Қандыағаш қаласындағы ауруханаға жеткізілді.

