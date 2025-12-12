Болгария үкіметі жаппай наразылық акциялары аясында отставкаға кететінін жариялады

Болгария премьер-министрі Розен Желязков ресми түрде өз кабинетінің отставкаға кететінін жариялады. Бұл шешім жаппай наразылық акциялары аясында қабылданды, деп хабарлайды BAQ.KZ Euronews-ке сілтеме жасап.
Қараша айының соңынан бері Болгарияда наразылық акциялары өтіп жатыр. Наразылық білдірушілер салық саясаты мен әлеуметтік қамсыздандыру жарналарының өсуіне наразылық білдіруде. Адамдар үкіметтің ауысуын және сыбайлас жемқорлыққа қарсы күштірек күресті талап етуде.
Софияда өткен соңғы наразылық акциясына шамамен 150 000 адам қатысты. Наразылық білдірушілерге студенттер қосылды.
Наразылық акциялары тек астанада ғана емес, сонымен қатар Пловдив, Варна, Велико Тырново және Разград сияқты 25-тен астам ірі қалада өтіп жатыр.
Премьер-министр Розен Желязков отставкаға кету туралы шешімі қоғамның дауысына байланысты екенін, оны елемеуге болмайтынын мәлімдеді. Ол үкімет макроэкономикалық тұрақтылық пен табыстың өсуін қамтамасыз еткенін, бірақ азаматтардың сенімін жоғалтқанын мәлімдеді. Болгария президенті Румен Радев наразылық білдірушілерді қолдап, демонстрациялардың іс жүзінде министрлер кабинетіне сенімсіздік білдіру екенін мәлімдеп, заң шығарушыларды «халықтың пікірін тыңдауға» және «еркін дауыс берудің қадір-қасиеті мен тәуелділіктің ұяты арасында таңдау жасауға» шақырды.
1 қаңтарда Болгария еуроаймақтың 21-ші мүшесі болады, левтен еуроға ауысады.
Росен Желязков 2023 жылы Парламент спикері болып сайланды, ал 2025 жылдың 16 қаңтарында Премьер-Министр болды. Желязковтың кабинеті 2025 жылдың басында GERB, BSP және ITN партияларының қолдауымен құрылды. Алайда, бір жылдан аз уақыт өткен соң, ол сенім дағдарысына тап болды. «Өзгерістерді жалғастыру – Демократиялық Болгария» коалициясын қоса алғанда, оппозиция үкіметті реформаларды жүзеге асырмады және ашықтықты қамтамасыз етпеді деп айыптап, сенімсіздік білдіру туралы бастама көтерді.