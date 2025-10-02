Болат Ақшолақов: Инвесторлар қауымдастығы мемлекет пен бизнесті ортақ мақсатта біріктіреді

Астанада өтіп жатқан XVI Еуразиялық Kazenergy форумында Kazenergy төрағасы Болат Ақшолақов Қазақстан инвесторлар қауымдастығының рөлін түсіндірді, деп хабарлайды BAQ.KZ тілшісі.
Ақпанда Мемлекет басшысының ірі бизнес өкілдерімен кездесуінің қорытындысы бойынша мемлекет, кәсіпкерлер және азаматтық қоғам үшін жаңа диалог алаңын құру туралы шешім қабылданған еді. Осылайша Қазақстан инвесторлар қауымдастығы құрылды. Оның төрағасы болып Kazenergy төрағасы әрі Инвесторлар қауымдастығы кеңесінің жетекшісі Болат Ақшолақов сайланды.
Оның айтуынша, Қауымдастық ашық диалог алаңы болуы тиіс. Онда реформалар, экономиканы басқарудың жаңа тәсілдері және кәсіпкерлікті дамыту шаралары бірлесе талқыланады.
Мемлекет пен бизнес ресми келісім емес, нағыз одақ құруы қажет. Жаңа идеялар мен жобалар дүниеге келетін отбасы сияқты болуы тиіс. Елдің болашағы – экономиканың өсуінде, демек біз келесі ұрпаққа ортақ мұра қалдыру үшін бірігуіміз керек, – деді Ақшолақов.
Ол Ассоциацияның қызмет бағдарламасын әзірлеу барысында жеті негізгі бағыт айқындалғанын атап өтті. Оның ішінде экономиканы либералдандыру мен бюрократияны азайтуға екі стратегиялық басымдық ретінде ерекше мән берілген.
Біз тек “жылдам жеңістермен” шектелмей, үздіксіз жүретін үдеріс қалыптастырғымыз келеді. Ол үшін цифрландыру мен жасанды интеллект сияқты заманауи құралдарды пайдалануымыз керек. Бұл экономиканы реттеудің және мемлекет пен бизнестің өзара әрекеттесуінің тиімді тетігіне айнала алады, – деді спикер.
Сондай-ақ Болат Ақшолақов Мемлекет басшысының халыққа Жолдауында Рекультуралық интеллект орталығын құру туралы жариялағанын еске салды.
Оның айтуынша, бұл бастама Инвесторлар қауымдастығының міндеттерімен тікелей байланысты, өйткені ол ұзақмерзімді әрі орнықты экономикалық саясат қалыптастырудың жаңа мүмкіндіктерін ашады.
