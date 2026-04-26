Бокстан Әлем кубогы: Виктория Графеева алтын медаль жеңіп алды
Финалда қазақстандық боксшы бразилиялық Ребекка Сантоспен кездесіп, төрешілердің шешімімен 4:1 есебімен басым түсті.
Бүгiн 2026, 21:41
19Фото: olympic.kz
Қазақстан құрамасы бокстан Бразилияның Фос-ду-Игуасу қаласында өтіп жатқан Әлем кубогы кезеңінде алғашқы алтын медалін жеңіп алды, деп хабарлайды BAQ.KZ.
60 келіге дейінгі салмақта Виктория Графеева үздік атанып, жеңіс тұғырының ең биік сатысына көтерілді.
Айта кетейік, финалда сондай-ақ, қазақстандық спортшылар Аида Әбікеева (65 келіге дейін), Валерия Аксенова (80 келіден жоғары) және Сұлтанбек Айбарұлы (85 келіге дейін) өнер көрсетеді.
