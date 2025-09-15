Блогер Ерболат Жанабыловтың соты басталды

Елордадағы Астана қаласының әкімшілік құқық бұзушылық жөніндегі мамандандырылған ауданаралық сотында блогер Ерболат Жанабыловқа қатысты сот басталды, деп хабарлайды BAQ.KZ тілшісі.
Блогер ҚР ӘҚБтК 445-1-бабының 6-бөлігі бойынша жауапкершілікке тартылады. Яғни, ҚР "Лотереялар және лотерея қызметі туралы" Заңының 5-бабының 4 және 5-тармақтарына сәйкес, лотерея операторы немесе лотерея таратушысы (агенті) болып табылмайтын тұлғалардың лотерея өткізуіне және лотерея билеттерін, соның ішінде электрондық билеттерді таратуға (сатуға) тыйым салынады.
Өкілетті органдардың мәліметінше, Жанабылов Instagram-дағы "zhanabylov_e" аккаунты арқылы автокөліктер, ақша және бағалы сыйлықтар ойынын ұйымдастырған. Ойынға қатысу үшін жазылушылар "Zhana Business" ЖШС-нің "оқыту курстарына" төлем ретінде әрқайсысы 30 мың теңге аударған.
Ертең сот отырысы ашық форматта өтетіні белгілі болды. Сондай-ақ блогердің қазіргі уақытта Алматыда екені айтылды.
Еске салайық, бұған дейін ҚР Туризм және спорт министрлігі әлеуметтік желілерде заңсыз ұтыс ойындарын өткізгендерді тексеретінін мәлімдеген.
Сондай-ақ министр Ербол Мырзабосынов блогер Жанабыловтардың конкурсына байланысты туындаған дау жөнінде пікір білдірген.
Айта кетейік, жыл басынан бері құзырлы орган 34 блогердің заңсыз онлайн-ойындарды жарнамалауға қатысы барын анықтады.