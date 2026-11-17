Биткоин 60 мың долларға дейін құлдырауы мүмкін: криптонарықта алаңдаушылық күшейді
Өткен аптада биткоин бағасы 12 пайызға төмендеді. Сарапшылар криптовалюта құнының одан әрі арзандау қаупін жоққа шығармайды. Нарық қатысушылары үшін 60 мың доллар маңызды межеге айналып отыр.
Bloomberg агенттігінің мәліметінше, өткен аптада биткоин 12 пайызға арзандаған. Ал демалыс күндері оның бағасы шамамен 62 мың долларға дейін төмендеп, соңғы төрт айдағы ең төменгі көрсеткіштердің біріне жетті. Кейіннен криптовалюта бағасы аздап қалпына келгенімен, нарықтағы тұрақсыздық әлі де сақталып отыр.
Трейдерлер бағаның одан әрі төмендеуіне дайындалуда
Қазіргі уақытта криптовалюта нарығындағы инвесторлардың алаңдаушылығы арта түскен. Бұған пайыздық мөлшерлемелерге қатысты қатаң болжамдар, тәуекелді активтерге деген сұраныстың төмендеуі және нарықтағы сатылым қысымының күшеюі әсер етіп отыр.
Deribit биржасындағы опциондар нарығында 60 мың доллар деңгейіндегі Put-опциондарға деген қызығушылық жоғарылаған. Мұндай қаржы құралдары актив бағасы төмендеген жағдайда инвесторлардың ықтимал шығындарын шектеу үшін қолданылады.
Orbit Markets компаниясының негізін қалаушы Кэролайн Моронның айтуынша, трейдерлер биткоин бағасының одан әрі құлдырау қаупінен қорғануға тырысып жатыр.
60 мың доллар – маңызды қолдау деңгейі
Сарапшылар 60 мың долларлық межені биткоин үшін маңызды психологиялық әрі нарықтық деңгей ретінде қарастырады.
Бұған дейін бұл көрсеткіш криптовалютаның төмендеуіне бірнеше рет тосқауыл болған. Алайда биткоин бағасы осы деңгейден төмен түссе, нарықтағы жағдай күрделене түсуі мүмкін.
Кейбір сарапшылар мұндай жағдайда келесі ықтимал төмендеу аймағы 40–50 мың доллар аралығында болуы мүмкін екенін ескертеді. Дегенмен бұл нақты болжам емес, нарықтағы тәуекелдерге негізделген ықтимал сценарий ғана.
Биткоин қайта қымбаттауы мүмкін бе?
Нарықтағы барлық сарапшы бағаның әрі қарай төмендеуін күтіп отырған жоқ.
ViaBTC компаниясының бас сарапшысы Джефф Коның пікірінше, биткоин бағасының 62 мың долларға дейін төмендеуі левередж арқылы ашылған көптеген алыпсатарлық позициялардың жабылуына ықпал етті.
Оның пайымдауынша, бұл жағдай нарықтағы шамадан тыс тәуекелдерді азайтып, криптовалютаның қайта қалпына келуіне қолайлы жағдай қалыптастыруы мүмкін.
Нарықты не күтіп тұр?
Қазіргі уақытта биткоин бағасының алдағы қозғалысы бірнеше факторға байланысты. Атап айтқанда, инвесторлардың сұранысы, ірі қорлардан қаражаттың шығуы, пайыздық мөлшерлемелерге қатысты шешімдер және әлемдік қаржы нарығындағы ахуал маңызды рөл атқарады.
Мамандар криптовалюта нарығының құбылмалылығы жоғары екенін ескертіп, инвестициялық шешім қабылдауда сақ болуға шақырады.
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