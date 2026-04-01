Бітім кезеңі: Ормуз бұғазы уақытша ашық деп жарияланды

АҚШ президенті Дональд Трамп Иранның бұл мәлімдемесін құптағанымен, Вашингтон Ормуз бұғазындағы Иран порттарына қатысты шектеулер келісім жасалғанға дейін жалғасатынын мәлімдеді.

Бүгiн 2026, 00:30
Фото: depositphotos.com

Иран билігі Израиль мен Ливанның «Хезболла» қозғалысы арасындағы атысты тоқтату кезеңінде Ормуз бұғазы арқылы коммерциялық кемелердің өтуіне уақытша рұқсат берді. Бұл туралы Иран Сыртқы істер министрі Аббас Арагчи мәлімдеді, деп хабарлайды BAQ.KZ DW порталына сілтеме жасап.

Оның айтуынша, бұғаз атысты тоқтату мерзімі аяқталғанға дейін барлық сауда кемелері үшін ашық болады және қозғалыс Иран тарапынан бекітілген маршруттар арқылы жүзеге асады.

АҚШ президенті Дональд Трамп Иранның бұл мәлімдемесін құптағанымен, Вашингтон Ормуз бұғазындағы Иран порттарына қатысты шектеулер келісім жасалғанға дейін жалғасатынын мәлімдеді.

Бұл шешім Ливандағы 10 күндік атысты тоқтату келісімімен қатар келіп отыр. Дегенмен, аймақтағы жағдай әлі де тұрақсыз: тараптар бір-бірін бітімді бұзды деп айыптауды жалғастыруда.

Сарапшылар Ормуз бұғазының уақытша ашылуы жаһандық мұнай нарығына қысымды азайтқанымен, ұзақ мерзімді тұрақтылық әлі де белгісіз екенін айтады.

