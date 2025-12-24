Бірқатар республикалық автожолдарда қозғалыс шектелді

Бүгін, 24 желтоқсанда ауа райының қолайсыздығына байланысты бірқатар республикалық жолдарда көлік қозғалысына шектеу енгізілді. Бұл туралы «ҚазАвтоЖол» ҰК баспасөз қызметінен мәлім етті, деп хабарлайды BAQ.KZ.
2025 жылғы 24 желтоқсан сағат 22:00-де ауа райының қолайсыздығына байланысты республикалық маңызы бар бірқатар автожолдарда жүк және қоғамдық көліктердің қозғалысына уақытша шектеу енгізілді, - делінген хабарламада.
Ақмола облысында:
- «Астана – Көкшетау – Петропавл» автожолының 18–232 шақырым аралығы (Астана қаласынан Щучинск қаласына дейін);
- «Астана – Шідерті – Павлодар – Успенка – РФ шекарасы» автожолының 16–200 шақырым аралығы (Астанадан Павлодар облысының шекарасына дейін).
Павлодар облысында:
- «Астана – Шідерті – Павлодар – Успенка – РФ шекарасы» автожолының 200–254 шақырым аралығы (Ақмола облысының шекарасынан Шідерті ауылына дейін).
Аталған жол учаскелерінде қозғалысты 2025 жылғы 25 желтоқсан сағат 09:00-де қайта ашу жоспарланып отыр.