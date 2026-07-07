Біреудің атына 1,4 млн теңге несие рәсімдеген астаналық ұсталды
Астаналық азамат басқа біреудің деректерімен 1,4 млн теңгеге несие рәсімдеген.
Астана полицейлері өзге адамның деректерін пайдалана отырып, тауарлық несиені заңсыз рәсімдеу фактісінің бетін ашты.
Құқық қорғау органдарының мәліметінше, елорданың 23 жастағы тұрғыны жәбірленушінің ұялы телефонына қол жеткізіп, оның рұқсатынсыз банктік қосымшаға кірген. Құрылғы иесінің дербес деректерін пайдалана отырып, ол оның атына 1,4 млн теңге сомасында несие рәсімдеген.
Күдікті алынған қаражатты өз қажеттіліктеріне жұмсап, телефон иесіне материалдық шығын келтірген.
Жедел-іздестіру шаралары барысында полиция қызметкерлері күдіктінің кім екенін анықтап, оны полиция бөліміне жеткізді. Қазіргі уақытта аталған факті бойынша сотқа дейінгі тергеу амалдары жүргізіліп жатыр, - деп хабарлады Астана қаласының ПД баспасөз қызметі.
Еске салайық, бұған дейін Қарағанды облысында клиенттерге білдіртпей несие сомасын өсіріп отырған банк менеджері ұсталды.
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