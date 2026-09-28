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  • Бірде-бір ойында жеңілмеді: Президент шахматшы қыздарды жоғары жетістігімен құттықтады

Бірде-бір ойында жеңілмеді: Президент шахматшы қыздарды жоғары жетістігімен құттықтады

28 Қыркүйек 2026, 12:20
АВТОР
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kzchessfederation 28 Қыркүйек 2026, 12:20
28 Қыркүйек 2026, 12:20
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Фото: kzchessfederation

Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев Самарқандта өткен Дүниежүзілік шахмат олимпиадасында екінші орын алған қазақтың шахматшы қыздарын құттықтады. Бұл туралы Қазақстан Республикасы Президентінің кеңесшісі – Баспасөз хатшысы Айбек Смадияров жазды, деп хабарлайды BAQ.KZ.

Отандастарымыз әлемдегі ең мықты, әйгілі команда – Қытай құрамасына ғана есе жіберіп, үлкен нәтиже көрсетті.

Президент құттықтауында даңқты шахматшы Бибісара Асаубаева бастап барған Қазақстан құрамасы беделді турнирдің бірде-бір ойынында жеңілмегенін атап өтті. Мұны шахмат сарапшылары үлкен жетістік ретінде бағалап отыр, - деді ҚР Президентінің кеңесшісі – Баспасөз хатшысы Айбек Смадияров.

Сонымен қатар Қасым-Жомарт Тоқаев біздің шахмат шеберлері өткен олимпиададағы табысты жолын жалғастырғанына назар аударды.

Қазақстан командасы сол кезде де екінші орынға табан тіреген еді. Бұл спортшыларымыздың деңгейі биік, талантты, еңбекқор екенін, сондай-ақ отаншылдықты нақты іспен дәлелдей алатынын көрсетеді. Мемлекет басшысы шахматшы аруларымызға толайым табыс, зор денсаулық және бақ-береке тіледі, - деп жазды ол. 

Айта кетейік, бұған дейін Қазақстан әйелдер құрамасы шахмат Олимпиадасында күміс медаль жеңіп алды.

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