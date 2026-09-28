Билл Гейтс: Жасанды интеллектіні қауіпсіз пайдалану үшін заң қажет
Гейтс АҚШ президенті Дональд Трамппен жасанды интеллект мәселесін талқылау үшін кездескісі келетінін де жеткізді.
Microsoft негізін қалаушы Билл Гейтс жасанды интеллектіні қауіпсіз дамыту үшін өзін-өзі реттеу жеткіліксіз екенін айтып, АҚШ Конгресін тиісті заңнамалық шаралар қабылдауға шақырды, деп хабарлайды Reuters.
Гейтс NBC арнасының «Meet the Press» бағдарламасына берген сұхбатында жасанды интеллект саласындағы қауіпсіздік пен бақылау мәселесіне құқық қорғау органдары мен саясаткерлер де қатысуы қажет екенін айтты. Оның пікірінше, тиісті қауіпсіздік талаптары заңмен бекітілуі керек.
«Ешкім өзін-өзі реттеу жеткілікті деп санамайды», – деді Гейтс.
Ол қауіпсіздік шаралары технология индустриясының дамуына айтарлықтай кедергі келтірмейтінін айтып, мұндай шараларды қабылдамау тәуекелі нақты екенін атап өтті.
Гейтс АҚШ президенті Дональд Трамппен жасанды интеллект мәселесін талқылау үшін кездескісі келетінін де жеткізді. Ол өзінің саладағы көпжылдық тәжірибесі арқылы технологияның ерекшеліктері мен ықтимал қауіптеріне қатысты пікірін білдіргісі келетінін айтты.
Бұған дейін Трамп жасанды интеллект саласына қатысты жаңа федералдық реттеулерге қарсы екенін мәлімдеп, мұндай шектеулер Қытайға технологиялық бәсекеде артықшылық беруі мүмкін екенін айтқан.
Сонымен қатар жасанды интеллектіні әзірлеумен айналысатын бірқатар жетекші компаниялардың өкілдері технологияның даму қарқынына байланысты қауіпсіздік шараларын күшейту қажеттігін айтып келеді.
АҚШ пен Қытай бұған дейін жасанды интеллект мәселелері бойынша диалог бастаған. Тараптар технологияны дамыту мен қауіпсіздік мәселелерін талқылауға ниетті.
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