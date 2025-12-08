«Білім туралы» заңға өзгерістер енгізілді: Мемлекеттік аттестаттау форматы жаңарды

Елімізде білім беру ұйымдарын мемлекеттік аттестаттау форматы өзгеруде, деп хабарлайды BAQ.KZ.
ҚР Оқу-ағарту министрлігі баспасөз қызметінің мәліметінше, енді аттестаттау бақылау шарасы емес, білім беру сапасы мен қолжетімділігін кешенді бағалау ретінде жүзеге асырылады. Тиісті өзгерістер заңнамалық деңгейде бекітілді.
«Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне мәдениет, білім беру, отбасы және мемлекеттік бақылау мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы» Заңға сәйкес мемлекеттік бақылау функциялары мен білім беру ұйымдарының қызметін бағалау тетіктерін ажырату мақсатында мемлекеттік аттестацияға қатысты нормалар қайта нақтыланып, «Білім туралы» Заңға өзгерістер енгізілді.
Білім беру ұйымдарын аттестаттау – білім сапасы мен қолжетімділігін бағалауға, сондай-ақ мемлекеттік жалпыға міндетті стандарт талаптарына сәйкестігін айқындауға бағытталуда. Мұндағы мақсат білім беру ұйымдарының жұмыс тиімділігін арттыру мен оқу процесін жетілдіру болып табылады, – дейді Білім саласында сапаны қамтамасыз ету комитетінің төрғасы Серік Әшіров.
Айта кетейік, жыл басынан бері Оқу-ағарту министрлігінің Білім саласында сапаны қамтамасыз ету комитетінің аумақтық департаменттерімен 2700 білім беру ұйымы мемлекеттік аттестаттаудан өтті.