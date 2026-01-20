Қазақстанның соңғы жаңалықтары
Бестөбеде шахтаға заңсыз кірген адамның мәйіті табылды

Бүгiн, 09:25
©BAQ.KZ архиві
«Қазақалтын» кәсіпорнына қарасты Бестөбе кентіндегі «Новая» шахтасына заңсыз кірген ер адамның мәйіті табылды, деп хабарлайды BAQ.KZ.

Қайғылы оқиға 18 қаңтарда болған. Қаза тапқан азамат – Степногорск қаласының 35 жастағы тұрғыны, жұмыссыз ретінде тіркелген. Алдын ала мәлімет бойынша, ер адам күзетілетін нысан аумағына рұқсатсыз кірген.

Бестөбе кентіндегі “Новая” шахтасының 610-шы горизонты деңгейінде мәйіттің табылуына байланысты қылмыстық іс қозғалды, – деп хабарлады полиция.

Қазіргі уақытта оқиғаның мән-жайын анықтауға бағытталған қажетті тергеу шаралары жүргізіліп жатыр.

ҚР ҚК 269-1-бабының 3-бөлігі (күзетілетін нысанға заңсыз кіріп, абайсызда адам өліміне әкеп соққан әрекет) бойынша сотқа дейінгі тергеу жалғасуда.

