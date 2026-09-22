Бес жыл қашып жүрген: Қазақстанның оңтүстігінде шетелдік ұсталды
Түркістан облысында халықаралық іздеуде жүрген шетел азаматы ұсталды.
Полиция қызметкерлері бес жыл бойы халықаралық іздеуде жүрген 44 жастағы шетел азаматын Түркістан облысында ұстады.
Ер адам Мақтаарал ауданында көші-қон заңнамасының сақталуын тексеру барысында анықталған.
Жедел-іздестіру іс-шараларының нәтижесінде ол жүрген жерінен ұсталып, полиция бөліміне жеткізілді. Тексеру барысында шетел азаматының бұған дейін ұрлық жасағаны үшін сотталғаны және 2021 жылдан бері халықаралық іздеуде жүргені анықталды. Қазіргі таңда ол қамауда, - деп хабарлады ІІМ баспасөз қызметі.
Айта кетейік, «Мигрант» жедел-профилактикалық іс-шарасы барысында Түркістан облысының аумағында заңсыз еңбек қызметін жүзеге асырған 26 шетел азаматы анықталды.
Құқық бұзушыларға қатысты әкімшілік шаралар қабылданып, олардың 16-сы Қазақстан Республикасының аумағынан шығарылды. Полицейлер көші-қон заңнамасын бұзу фактілерін анықтау және құқық бұзушылықтардың алдын алу бағытындағы жұмыстарды жалғастыруда.
Еске салайық, бұған дейін Ақтөбеде полиция қызметкерлері көлігін тастай салып, тұра қашқан хромтаулық жүргізушіні ұстады.
Тағы оқи отырыңыз:
Астанада іздеуде жүрген үш адам камералардың көмегімен анықталды
Павлодарда жоғалып кеткен бала бөтен көліктен табылды
Ең оқылған:
- Қазақстандық мал өсірушілер Қырғызстаннан 1 миллион доллар тұратын қошқар сатып алды
- Кәмелетке толмағандар да тартылған: Астанада екі апалы-сіңлілі притон ұйымдастырған
- Есікті бұзып кірген: Қарағандыда ірі көлемде ақша ұрлаған үш күдікті ұсталды
- Қырағы машинист теміржол бойында жалғыз жүрген 4 жасар баланы құтқарып қалды
- Көлігін тастай салып, тұра қашты: Полиция хромтаулық жүргізушіні ұстады