Бес метр биіктіктен құлаған: Науқастың бас сүйегінің бір бөлігіне 3D-протез салынды
Науқаспен бірнеше саланың мамандары жұмыс істеді.
Алматыда бес метрден астам биіктіктен құлап, ауыр бас-ми жарақатын алған Екібастұз тұрғынына дәрігерлер күрделі ота жасады, деп хабарлайды BAQ.KZ Almaty.tv-ға сілтеме жасап.
3D-принтерде жасалған жеке импланттың көмегімен науқастың маңдай сүйегі қалпына келтірілді.
Асылбек Масығапов бұл жарақатты өндірісте жұмыс істеп жүрген кезінде алған. Оның айтуынша, құлау кезінде сақтандыру белдігі (пояс) үзіліп кеткен.
«Белдік жыртылып кетті. Мен аударылып түстім, кейін әрі қарай не болғанын білмеймін. Және жерге құладым. Мүлде күтпедім, шошыдым, қорықтым деуге болады. Бастапқыда мұндай жағдайлардың күрделі болатынын айтқан еді», – деді Асылбек Масығапов.
Жарақат алғаннан кейін ер адамның бас сүйек сүйектерінде ауқымды ақау пайда болды. Дәрігерлердің атап өтуінше, бас миы сүйек тінінің қорғанысынсыз қалған.
Науқас осы жылдың мамыр айында жасалған реконструктивті отадан кейін ғана қалыпты өмірге орала алды. Ота шамамен алты сағатқа созылды.
«Бұл жағдайдың бірегейлігі – бұл бас сүйек күмбезін, сондай-ақ бас сүйек негізін қалпына келтіруді талап ететін өте күрделі, өте ауқымды ақау. Бұл ретте ота кезінде пластиналарды қалыптастыратын кәдімгі ескі әдістерді қолдану мүмкін емес еді. Егер бұрын біз мұндай науқастарды емдеуде шетелдік импланттарды қолдансақ, оларды шетелден тапсырыспен алдыртатын болсақ, қазір мұны қазақстандық компания жасап жатыр», – деп атап өтті нейрохирург Шыңғыс Шашкин.
Имплант науқасқа арнайы 3D-басып шығару технологиясын қолдана отырып, жеке дайындалды. Алдымен дәрігерлер компьютерлік томография жасайды. Содан кейін алынған суреттер арнайы бағдарламаға жүктеледі. Солардың негізінде зақымдалған учаскенің нақты үш өлшемді моделі жасалады. Соның негізінде қажетті конструкция, бұл жағдайда – сүйек цементінен жасалған құрылғы дайындалады.
«Науқасқа соқырлық және көз алмасының орган ретінде жоғалып кету қаупі төнді. Өз кезегінде, біз сыртынан және ішінен көз ұясын қалыптастырып, сүйек имплантын имплантацияладық. Көз ұясының сүйектерін қалыптастырдық, осылайша көз алмалары түзу тұратын болды», – деп түсіндірді офтальмолог Алексей Кравцов.
Телерадиокомпанияның мәліметінше, Қазақстанда жеке 3D-импланттарды қолдана отырып жасалатын оталар әзірге сирек кездеседі. Бұл технология нақты науқастың анатомиялық ерекшеліктерін ескере отырып, конструкциялар жасауға және еліміздің ішінде күрделі реконструктивті оталар жасауға мүмкіндік береді.
Еске салайық, бұған дейін Алматыда дәрігерлер 59 магнит жұтып қойған балаға ота жасады.
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