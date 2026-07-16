Бес көлікті соғып, қашып кеткен Астана тұрғыны 30 тәулікке қамалды

Көліктерді соққан ер адамның жүргізуші куәлігі де болмаған.

16 Шілде 2026, 15:05
АВТОР
Қысқа да нұсқа. Жазылыңыз telegram - ға
видеодан скриншот 16 Шілде 2026, 15:05
16 Шілде 2026, 15:05
151
Фото: видеодан скриншот

Астанада бес көлікті соғып, қашып кеткен ер адам 30 тәулікке қамауға алынды. 

Белгілі болғандай, 4 шілдеде сағат 02:50 шамасында Астана қаласында Тілендиев көшесі, №36 үйдің қарсысында жүргізуші куәлігі жоқ ер адам «ГАЗель» маркалы автокөлігімен жол жиегінде тұрған бес автокөлікті соққан.

Жол-көлік оқиғасынан кейін ер адам оқиға орнынан бой тасалап кеткен. Жүргізілген жедел-іздестіру іс-шараларының нәтижесінде полиция қызметкерлері құқық бұзушыны қысқа мерзім ішінде анықтап, ұстады. Сот шешімімен құқық бұзушыға қатысты 30 тәулік мерзімге әкімшілік қамаққа алу түріндегі әкімшілік жаза қолданылды, - деп хабарлады Астана қаласының ПД баспасөз қызметі. 

Полиция департаменті көлік құралын басқару құқығы жоқ адамдардың көлік басқаруы, сондай-ақ жол-көлік оқиғасы болған жерден кетіп қалу заңнаманың өрескел бұзушылығы болып табылатынын және заңда көзделген жауапкершілікке әкеп соғатынын еске салады.

Еске салайық, бұған дейін Данияр Елеусіновтің Астанадағы үш жол-көлік оқиғасынан кейін қамауға алынғаны хабарланды

 
 
 
 
 
Посмотреть эту публикацию в Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от BAQ.KZ ақпарат агенттігі (@baq.kaz)

Ең оқылған:

Наверх