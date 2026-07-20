Бернхэм дәуірі басталды: Ұлыбританияда жаңа үкімет құрылады
Сарапшылардың пікірінше, жаңа премьердің алдында өмір сүру құнының өсуі, қорғаныс шығындарын қаржыландыру, Thames Water компаниясының болашағы, Еуроодақпен қарым-қатынасты қайта жандандыру және АҚШ-пен байланысты нығайту секілді бірқатар маңызды міндеттер тұр.
Ұлыбританияда 20 шілдеде билік ресми түрде ауысады. Энди Бернхэм елдің жаңа премьер-министрі ретінде қызметіне кіріседі.
Рәсімге сәйкес, қызметінен кететін премьер-министр Кир Стармер қоштасу мәлімдемесін жасап, кейін Букингем сарайында Король Чарльз III-ге отставкасын ұсынады. Осыдан кейін монарх Энди Бернхэмді қабылдап, оған үкімет құруды ресми түрде тапсырады.
Бернхэм 17 шілдеде басқарушы Еңбек партиясының көшбасшысы болып сайланғандықтан, премьер-министрдің ауысуы үшін кезектен тыс парламенттік сайлау өткізілмейді. Ол ел үкіметін 2029 жылғы парламенттік сайлауға дейін басқаруы мүмкін.
Қызметіне кіріскеннен кейін жаңа премьер-министр алдымен өз министрлер кабинетін жасақтайды. Үкіметтің негізгі құрамының сол күні кешке жариялануы күтіледі.
Бұған дейін Үлкен Манчестердің мэрі болған 56 жастағы Энди Бернхэм жаңа саяси модель қалыптастыруға, Еңбек партиясын жаңғыртуға және өңірлердің өкілеттіктерін кеңейтуге уәде берген.
Сарапшылардың пікірінше, жаңа премьердің алдында өмір сүру құнының өсуі, қорғаныс шығындарын қаржыландыру, Thames Water компаниясының болашағы, Еуроодақпен қарым-қатынасты қайта жандандыру және АҚШ-пен байланысты нығайту секілді бірқатар маңызды міндеттер тұр.
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