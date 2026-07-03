"Таза Қазақстан" жаңа деңгейге өтеді: Бектенов өңірлерге тапсырма берді
Ағаш отырғызу, қалдықтарды қайта өңдеу және энергия үнемдеу бойынша атқарылған жұмыс сараланды. Бірқатар жобаның кешігуі де сөз болды.
Премьер-министр Олжас Бектенов Қазақстан Республикасы Президенті жанындағы "жасыл экономикаға" көшу жөніндегі кеңестің отырысын өткізді.
Жиында Мемлекет басшысының "Таза Қазақстан" бастамасын жүзеге асыру барысы қаралды.
Қазақстан Республикасының жаңа Конституциясында қоршаған ортаны қорғау, табиғи байлыққа ұқыпты қарау әр азаматтың басты міндеттерінің бірі ретінде бекітілген. Жоғары экологиялық мәдениетті қалыптастыру – ел қызметінің негізгі қағидаты. Осыған байланысты, Мемлекет басшысының “Таза Қазақстан” бастамасы Конституцияда белгіленген негізгі қағидат ретінде бірізділікпен жүзеге асырылуда. Біздің осы қағидатты ұстануымыздың жарқын мысалы ретінде экологиялық мәселелерді бірлесіп шешуге қоғамның барлық өкілін, еріктілер мен бизнесті тарту бойынша ауқымды жұмыс болды. Біз табиғатқа ұқыпты қарау және тазалықты сақтау Қазақстанның әрбір азаматы үшін ішкі қажеттілік пен күнделікті өмір нормасына айналғанын қалаймыз, - деп атап өтті Олжас Бектенов.
Экология және табиғи ресурстар министрлігінің деректері бойынша, жыл басынан бері "Таза Қазақстан" аясында елімізде 1 млн-нан астам ағаш отырғызылып, 4 млн-нан астам адамның, оның ішінде 510 мың еріктінің қатысуымен 200-ден астам экологиялық іс-шара өткізілді. Республика бойынша 76 мың гектардан астам аумақ тазартылып, 413 мың тонна қалдық жиналды және шығарылды. Сондай-ақ 115,7 мың тонна қалдық қайта өңдеуге жіберілді.
Мәтінді қарап шықтым. Төменде сайтқа қоюға ыңғайлы, қайталанатын тұстары алынып тасталған, негізгі ақпарат сақталған рерайт берілді.
Бектенов: "Таза Қазақстан" акция емес, экологиялық мәдениетке айналуы тиіс
"Таза Қазақстан" жалпыұлттық қозғалысы басталғалы бері елді мекендерде 5,6 млн-нан астам ағаш отырғызылып, мемлекеттік орман қорына 1 млрд-тан астам көшет егілді. Бұл туралы Үкімет отырысында айтылды.
Премьер-министр Олжас Бектенов өңір әкімдерінің экологиялық жұмыстар бойынша есептерін тыңдады.
Ұлытау облысында жыл басынан бері 900 гектардан астам аумақ тазартылып, 3,5 мың тонна тұрмыстық қалдық шығарылды. Биыл 30 мың ағаш отырғызу жоспарланып, көктемде оның 19 мыңы егілді. Сондай-ақ 2027 жылға дейін қағаз және резеңке қалдықтарын қайта өңдейтін цех іске қосылады.
Түркістан облысында 332 мыңнан астам ағаш отырғызылып, 3 мыңнан астам экологиялық акция ұйымдастырылды. Оған 355 мыңнан астам адам қатысты. Нәтижесінде 380 тонна қоқыс шығарылып, "Түркістан" экобағы мен 33 электр автобус пайдалануға берілді.
Шығыс Қазақстан облысында 22 мың тоннадан астам қоқыс шығарылып, Өскеменде бірнеше ірі экопарк салынуда. Экологиялық шараларға 330 мыңнан астам тұрғын мен 19 мың ерікті қатысты.
Премьер-министрдің айтуынша, "Таза Қазақстан" енді бір реттік сенбілік емес, халықтың экологиялық мәдениетін қалыптастыруға бағытталған жүйелі мемлекеттік саясатқа айналуы тиіс.
Тұжырымдаманың тиімділігі өткізілген іс-шаралар санымен емес, елді мекендердің нақты өзгеруімен, халықтың экологиялық мәдениетінің артуымен бағаланады, – деді Олжас Бектенов.
Осыған байланысты Үкімет басшысы мемлекеттік органдарға тұжырымдамадағы барлық іс-шараны сапалы әрі уақытылы орындауды, сондай-ақ жастарды, еріктілерді, қоғамдық ұйымдар мен бизнесті экологиялық бастамаларға кеңінен тартуды тапсырды.
Қалдықтарды қайта өңдеу қарқыны артып келеді
"Жасыл экономикаға" көшу жөніндегі кеңесте қалдықтарды басқару және энергия тиімділігін арттыру мәселелері де қаралды.
Экология және табиғи ресурстар министрі Ерлан Нысанбаевтың мәліметінше, 2025 жылдың қорытындысында коммуналдық қалдықтарды сұрыптау және қайта өңдеу деңгейі 30,7%-ға жеткен. 2030 жылға қарай бұл көрсеткішті 40%-ға дейін жеткізу жоспарланып отыр.
Өткен жылы анықталған 3 828 заңсыз қоқыс үйіндісінің 95%-ы жойылса, биылғы бірінші жартыжылдықта олардың саны 1 983-тен 585-ке дейін азайған.
Кәдеге жарату төлемдері есебінен 374 млрд теңгеге 68 жоба мақұлданып, оның 12-сі пайдалануға берілді. Сонымен қатар 2 755 тұрмыстық қалдық полигонында жаңғырту жұмыстары жүргізіліп жатыр.
Премьер-министр қалдықтарды қайта өңдеу бойынша бірқатар жобаның кешігіп жатқанын айтып, Экология министрлігіне бір апта ішінде барлық жобаны тексеріп, нақты шешімдер ұсынуды тапсырды. Сондай-ақ әкімдіктерге заңсыз қоқыс үйінділерін жою жұмыстарын күшейту міндеттелді.
Энергия тиімділігін арттыру тапсырылды
Отырыста энергия үнемдеу мәселесі де талқыланды. Өнеркәсіп және құрылыс министрі Ерсайын Нағаспаевтың айтуынша, өнеркәсіп секторында жүргізілген жұмыстардың нәтижесінде энергия сыйымдылығы 32%-ға төмендеген. 300-ге жуық ірі кәсіпорында энергетикалық аудит жүргізіліп, 113 млрд теңгенің энергия үнемдеу жобалары іске асырылған.
Олжас Бектенов Мемлекет басшысының 2029 жылға дейін экономиканың энергия тұтынуы мен энергия сыйымдылығын 15%-ға төмендету жөніндегі тапсырмасын еске салды.
Осыған байланысты Ақмола, Шығыс Қазақстан, Ақтөбе, Қызылорда облыстары мен Астана әкімдігіне бір апта ішінде тиісті жол карталарын бекіту тапсырылды. Сонымен қатар Өнеркәсіп министрлігіне жоспарланған көрсеткіштердің орындалуын ерекше бақылауға алу міндеті жүктелді.
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